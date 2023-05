Le chef du groupe de mercenaires de Wagner affirme que les forces ont pris le contrôle de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Le chef de l’armée privée russe, Wagner, a affirmé que ses combattants avaient achevé la prise de la ville de l’est de l’Ukraine, Bakhmut, après la plus longue bataille de la guerre d’Ukraine.

Les responsables ukrainiens de la défense ont démenti les affirmations du chef de Wagner Yevgeny Prigozhin dans une vidéo publiée aujourd’hui sur le service de messagerie sociale Telegram.

Il est apparu en tenue de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières Wagner, avec des bâtiments en ruine en arrière-plan et des explosions audibles au loin.

« Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin.

« Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

Image:

Des soldats ukrainiens tirent un canon près de Bakhmut sur la photo d’archive. Photo : AP



Mais après la diffusion de la vidéo, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que de violents combats se poursuivaient.

« La situation est critique », a-t-elle déclaré. « A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans cette zone. »

Serhiy Cherevatyi, porte-parole du commandement oriental de l’Ukraine, a déclaré à l’Associated Press que l’affirmation de M. Prigozhin « n’est pas vraie. Nos unités combattent à Bakhmut ».

Depuis plus de 200 jours, les combats font rage autour de Bakhmut, une plaque tournante régionale du transport et de la logistique dans l’oblast de Donetsk, qui fait partie de la région industrialisée du Donbass, largement russophone, que Moscou veut annexer.

La Russie et l’Ukraine ont toutes deux subi des pertes estimées à des milliers, bien qu’aucune des deux n’ait divulgué le nombre de victimes, et on ne sait toujours pas quelle partie y a le plus souffert.

Si les forces russes avaient pris le contrôle de Bakhmut, elles seraient toujours confrontées à l’énorme tâche de s’emparer de la partie restante de la région de Donetsk encore sous contrôle ukrainien, y compris plusieurs zones fortement fortifiées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a souligné l’importance de défendre Bakhmut dans une interview avec l’Associated Press en mars, affirmant que sa chute pourrait permettre à la Russie d’obtenir un soutien international pour un accord qui pourrait obliger Kiev à faire des compromis inacceptables.

À l’intérieur de la bataille pour Bakhmut



Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le chef de l’alliance de l’OTAN Jens Stoltenberg ont minimisé sa chute potentielle comme symbolique, tout comme les analystes militaires occidentaux.

Mais si la Russie avait capturé Bakhmut, elle mettrait deux grandes villes de la région de Donetsk – Kramatorsk et Sloviansk – à portée de son artillerie.

Moscou doit contrôler les deux pour achever ce qu’elle appelle sa « libération » de la « République populaire de Donetsk ».