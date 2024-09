Le chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh appelle à l’harmonie religieuse — RT World News

Des rapports de violences contre les hindous dans le pays à majorité musulmane ont conduit à des tensions avec l’Inde

Personne ne devrait faire quoi que ce soit qui « porte atteinte à l’harmonie religieuse » Au Bangladesh, a déclaré jeudi à la nation le dirigeant intérimaire Mohammed Yunus. Il a lancé cet avertissement alors que des informations font état de violences meurtrières contre les hindous et d’autres minorités dans le pays après l’éviction de l’ancienne Première ministre Sheikh Hasina.

« Personne ne doit se faire justice lui-même. Si quelqu’un crée ainsi du désordre dans la société, nous le punirons sans aucun doute », a déclaré Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix, selon le Dhaka Tribune. Il a juré de construire une « Bangladesh démocratique » pour les générations futures.

Yunus a prêté serment comme conseiller principal du gouvernement intérimaire du Bangladesh le 8 août, après la démission de Hasina à la suite de semaines de manifestations violentes. Le soulèvement a commencé par une manifestation étudiante contre les emplois discriminatoires réservés aux proches des vétérans qui ont combattu dans la guerre de libération du pays contre le Pakistan, mais a ensuite dégénéré en troubles. Environ 600 personnes auraient été tuées dans des affrontements entre les agitateurs et les forces de sécurité.















Dans les jours qui ont suivi, des groupes de défense des droits de l’homme et des diplomates ont exprimé leur inquiétude face aux informations faisant état d’attaques contre des minorités, notamment les hindous, qui représentent environ 9 % de la population. En réaction à ces allégations, New Delhi a mis en place un comité spécial chargé de surveiller la situation. Narendra Modi, le Premier ministre de l’Inde à majorité hindoue, a également appelé Yunus à assurer la sécurité de la communauté.

La présence continue de Hasina en Inde, où elle avait initialement prévu de rester brièvement après son éviction, a également compliqué les efforts de New Delhi pour établir une relation solide avec le gouvernement intérimaire. L’ancienne Première ministre n’a pas réussi à se rendre au Royaume-Uni, qui était sa destination initiale.

EN SAVOIR PLUS:

Réparer le voisinage : la crise au Bangladesh peut-elle pousser l’Inde vers une correction de trajectoire attendue depuis longtemps ?

Les inquiétudes concernant le profilage racial des hindous ont été suscitées lorsque le Département du personnel du Président du Bangladesh a demandé, le 24 août, une liste d’officiers hindous de rang de secrétaire adjoint. Dhaka a nié ces allégations et a déclaré que la liste était destinée à identifier ces officiers uniquement afin qu’ils puissent être invités à un événement religieux.

Parallèlement, le gouvernement intérimaire a exhorté en début de semaine la communauté hindoue du pays à cesser les activités liées à Durga Puja, un événement religieux et socioculturel majeur dans la région du Bengale, au cours duquel les musulmans effectuent l’azan et la namaz. La Durga Puja, qui a lieu chaque année en automne, est la plus grande fête célébrée par la communauté bengali-hindoue et comprend des concerts et des spectacles culturels.