Le chef du GOP de l’Arizona demande à la Haute Cour d’arrêter le chiffre d’affaires record

WASHINGTON (AP) – La chef du parti républicain de l’Arizona a demandé mercredi à la Cour suprême d’intervenir et d’annuler une décision d’un tribunal inférieur exigeant que ses enregistrements téléphoniques soient remis au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 aux États-Unis. Capitole.

La présidente de l’État partie, Kelli Ward, a déclaré que ses droits au premier amendement seraient compromis si les enquêteurs pouvaient savoir à qui elle avait parlé tout en essayant de contester la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump en 2020.

Un panel de la cour d’appel fédérale a statué 2-1 contre Ward au cours du week-end et a déclaré que le comité devrait obtenir des enregistrements des appels passés et reçus par Ward juste avant les élections de novembre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Cela inclut une période où Ward faisait pression pour La défaite électorale de Trump devait être annulée et le Congrès devait certifier les résultats en faveur du démocrate Joe Biden.

Ward a demandé à la juge Elena Kagan, qui gère les appels d’urgence impliquant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, de suspendre la décision du tribunal inférieur.

Les décisions contre Ward au niveau de la cour d’appel étaient des juges nommés par les présidents des différents partis. Barry Silverman, nommé par l’ancien président démocrate Bill Clinton, et Eric Miller, nommé par Trump, ont tous deux statué contre Ward. La juge Sandra Ikuta Ikuta, nommée par l’ancien président républicain George W. Bush, était dissidente.

La décision de la cour d’appel fait suite à une décision de septembre d’un juge fédéral de Phoenix qui a également statué contre Ward.

Kelli Ward et son mari, Michael Ward, étaient des électeurs présidentiels qui auraient voté pour Trump au Collège électoral s’il avait remporté l’Arizona. Tous deux ont signé un document affirmant à tort qu’ils étaient les véritables électeurs de l’Arizona, malgré la victoire de Biden dans l’État.

The Associated Press