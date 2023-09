Le chef du GOP au Sénat, McConnell, gèle au milieu d’une phrase lors d’une conférence de presse

WASHINGTON (AP) – Le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, a brièvement quitté sa propre conférence de presse mercredi après avoir arrêté ses remarques au milieu d’une phrase et regardé dans le vide pendant plusieurs secondes.

Le leader républicain s’est approché du podium pour sa conférence de presse hebdomadaire et a commencé à parler du projet de loi annuel sur la défense, qui, selon lui, se déroulait dans le cadre d’une « bonne coopération bipartite ». Mais il a ensuite semblé perdre le fil de ses pensées, s’interrompant avec un « euh… » interminable.

Il a ensuite semblé figé et a regardé fixement pendant environ 20 secondes avant que ses collègues de la direction républicaine, qui se tenaient derrière lui et ne pouvaient pas voir son visage, ne l’attrapent par les coudes et ne lui demandent s’il voulait retourner à son bureau.

Il n’a pas répondu, mais est retourné lentement à son bureau avec un assistant et le sénateur du Wyoming John Barrasso, un ancien chirurgien orthopédiste qui est le troisième républicain au Sénat. McConnell est ensuite revenu à la conférence de presse et a répondu aux questions de la presse.

Interrogé sur ce qui s’est passé, McConnell a répondu qu’il allait « bien ». Il n’a pas précisé.

McConnell, 81 ans, était absent du Sénat pendant près de six semaines plus tôt cette année après être tombé et s’être cogné la tête. Son bureau a déclaré plus tard qu’il avait subi une commotion cérébrale et qu’il s’était fracturé une côte.

