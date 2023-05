Le chef du fret aérien d’Amazon supervisera désormais l’unité de sécurité au travail

Sarah Rhoads, qui était responsable de Amazone de fret aérien en plein essor, change de rôle pour superviser la division de la santé et de la sécurité au travail du détaillant en ligne.

John Felton, responsable des opérations mondiales d’Amazon, a annoncé cette décision dans une note aux membres du personnel jeudi, selon une copie de la note consultée par CNBC. Rhoads sera également en charge de l’unité d’apprentissage et de développement des opérations mondiales d’Amazon, qui s’occupe de choses telles que l’avancement professionnel et le perfectionnement des effectifs de première ligne de l’entreprise.

« La sécurité est primordiale dans tous les aspects de l’aérospatiale et d’autres industries se tournent vers l’aviation pour les meilleures pratiques en matière de sécurité », a écrit Felton dans la note de service. « Les antécédents de Sarah en tant que pilote militaire décoré et son succès à la tête d’Amazon Global Air la positionnent comme le leader idéal pour assumer ce rôle essentiel. »

Raoul Sreenivasan, qui a rejoint Amazon en 2016 et supervise actuellement la planification, les performances et le fret pour Amazon Global Air, assumera la plupart des responsabilités Amazon Air de Rhoads, a déclaré Felton. Avant de rejoindre Amazon, Sreenivasan a travaillé chez DHL et TNT Express, un service de messagerie européen acquis par FedEx.

Rhoads, un ancien pilote de F-18 de l’US Navy, a été l’un des principaux dirigeants de la vaste entreprise de logistique d’Amazon. Au cours des dernières années, Amazon a régulièrement déplacé une plus grande partie de ses opérations d’exécution et de logistique en interne, construisant un réseau de transport qui, selon la société, rivalise. UPS en taille.

Dans le cadre d’un effort pour gérer et livrer davantage de ses propres colis, Amazon a lancé une entreprise de fret aérien. Rhoads a rejoint Amazon Air à ses débuts et a supervisé une grande partie de la croissance de l’unité, y compris l’ouverture d’un hub aérien de 1,5 milliard de dollars dans le Kentucky.

Amazon a contracté plus de compagnies aériennes de passagers pour transporter des forfaits en plus d’autres opérateurs comme Atlas Aérien et ATSG . Sun Country, un transporteur axé sur les loisirs, a commencé à voler des cargos Boeing 737 convertis pour Amazon en 2020, après l’effondrement des voyages dans la pandémie de Covid. En octobre, Amazon a annoncé avoir conclu un accord avec Hawaiian Airlines pour faire voler des avions cargo convertis en Airbus A330 loués, qui seraient le plus gros avion de la flotte d’Amazon et ses premiers avions à réaction Airbus. Les avions aideront à remplacer les anciens jets de la flotte de l’entreprise, a déclaré Amazon.

Les taux de fret aérien ont plongé par rapport aux records atteints à la fin de 2021, lorsque les grondements portuaires et la pénurie de vols internationaux ont réduit la capacité et fait grimper les prix. Le rebond du transport aérien a accru la capacité du marché, tandis que l’inflation a alimenté les changements dans les dépenses de consommation. L’année dernière, FedEx a déclaré qu’il garerait certains avions et réduirait certains de ses vols dans le cadre de son plan de réduction des coûts.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​est au milieu d’un large aperçu des dépenses de l’entreprise alors que l’entreprise compte avec un ralentissement économique et un ralentissement de la croissance de son activité principale de vente au détail. Amazon a rapidement étendu son réseau de distribution et de transport ces dernières années en réponse à une augmentation de la demande provoquée par une pandémie. Il a depuis fermé, annulé ou retardé plusieurs entrepôts à travers les États-Unis

L’entreprise a également fait face à une pression croissante pour améliorer son bilan de sécurité au travail. Les employés ont critiqué la réponse d’Amazon au coronavirus, arguant qu’elle ne faisait pas assez pour les protéger au travail, et l’entreprise a fait l’objet d’un examen approfondi des taux de blessures dans ses entrepôts.

En septembre, Amazon a nommé Becky Gansert pour superviser son unité de santé et de sécurité au travail après la démission de Heather MacDougall de l’entreprise, avait précédemment rapporté CNBC.

Amazon a contesté les informations faisant état de conditions de travail dangereuses. Pendant le mandat de MacDougall, l’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire les blessures, notamment un plan visant à réduire de moitié les taux d’incidents enregistrables, une mesure de l’OSHA couvrant les blessures et les maladies, de moitié d’ici 2025.

L’année dernière, Amazon s’est engagé à devenir « le meilleur employeur de la Terre », en l’ajoutant à sa liste de valeurs d’entreprise, alors même que les troubles sociaux s’intensifiaient. L’exécutif chargé de superviser cet effort, Pam Greer, a quitté Amazon en avril dernier, selon Bloomberg.

MONTRE: À l’intérieur de la croissance rapide d’Amazon Logistics et de la façon dont il prend en charge l’expédition par des tiers