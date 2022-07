Le chef du Freedom Convoy, Pat King, libéré sous caution

Une figure clé de la manifestation du Freedom Convoy a été libérée sous caution après avoir passé cinq mois en prison, a décidé lundi un tribunal d’Ottawa.

La décision sur le statut de libération sous caution de Pat King est intervenue après une audience de révision de la caution de deux jours la semaine dernière. Il y a une interdiction de publication des preuves et des motifs de la décision.

King était de retour dans une salle d’audience à Ottawa après avoir attendu des mois pour savoir s’il serait libéré sous caution, puisque son examen de la mise en liberté sous caution en avril s’est brusquement arrêté en raison de nouvelles accusations portées contre lui et d’un piratage apparent de l’ordinateur de son avocat pendant l’examen.

L’avocat de King de l’époque avait demandé une révision de la décision de le maintenir en détention jusqu’au début de son procès.

Depuis lors, King a fait appel à un nouvel avocat pour se battre pour sa libération et le défendre contre un nombre croissant d’accusations.

King était une figure de proue de la manifestation du convoi qui a duré des semaines contre les restrictions du COVID-19 et a été arrêté le 18 février pour quatre chefs d’accusation: méfait, conseil de commettre un méfait, conseil de commettre l’infraction de désobéir à une ordonnance du tribunal et conseil d’obstruction police. Il fait face à des accusations supplémentaires d’entrave à la justice et de parjure.

En juin, un pasteur qui essaie de rendre régulièrement visite à King en prison au centre de détention d’Ottawa-Carleton a déclaré que King était “assez abattu”.