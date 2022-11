Le chef du “Freedom Convoy” contesté pour avoir affirmé que la manifestation n’a jamais été invitée à partir – Kelowna Capital News

L’organisatrice du “Freedom Convoy” Tamara Lich insiste sur le fait qu’on ne lui a jamais dit directement de quitter Ottawa lors des manifestations de l’hiver dernier, lorsque des centaines de véhicules ont bloqué les rues autour de la colline du Parlement alors que Lich et d’autres appelaient à la fin des mandats de COVID-19.

En contre-interrogatoire à la Commission d’urgence de l’ordre public vendredi, Lich a déclaré que lorsque la police a dit aux manifestants lors d’une réunion à la mi-février de partir, elle a pris cela comme une suggestion.

Elle et d’autres organisateurs avaient déclaré jeudi à l’enquête, chargée d’enquêter sur la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence le 14 février, que la police ne leur avait pas dit de quitter la ville.

L’avocat de la police d’Ottawa, David Migicovsky, a montré à Lich une entrée du journal de police de cette réunion du 16 février vendredi, lorsque les agents ont écrit qu’ils lui avaient dit de “partir et d’en faire part aux autres”. Ils ont noté plus tard que “toutes les parties étaient bouleversées et Lich pleurait”.

Lich a dit qu’elle se souvenait d’être devenue émotive.

“Je pense que j’ai dit quelque chose comme” Je ne peux pas croire que vous êtes sur le point de faire ça à votre propre peuple “”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit à la commission qu’elle pensait toujours que ces instructions n’étaient qu’une suggestion de partir.

Paul Champ, l’avocat représentant les résidents et les entreprises d’Ottawa, a rappelé à la commission que GoFundMe avait mis fin à la campagne de financement de Lich parce que la manifestation était considérée comme une occupation illégale.

Il a ajouté que la ville et la province avaient alors déclaré l’état d’urgence.

Entre-temps, les résidents locaux ont intenté une action en justice contre les organisateurs et le tribunal a accordé une injonction pour empêcher les manifestants de klaxonner les camions la nuit.

“Ce n’était pas un message disant qu’il était peut-être temps de partir ?” Champ a demandé à Lich.

“Nous avions aussi un message”, a répondu Lich. Elle a déclaré à la commission qu’après avoir entendu des histoires “déchirantes” pendant la pandémie, elle a estimé que le message des manifestants était plus important.

Elle a dit qu’elle serait partie si le tribunal lui avait ordonné de le faire.

“Ma compréhension était que tant que nous étions pacifiques et respections l’ordre, nous étions autorisés à rester”, a-t-elle déclaré, en réponse à une question de son propre avocat, Brendan Miller.

—Laura Osman et David Fraser, La Presse canadienne

Protestation sur la Colline du Parlement