Le chef du Freedom Caucus déclare que la Caroline du Nord devrait envisager de donner à Trump ses électeurs avant que les votes ne soient comptés

Le président du House Freedom Caucus conservateur a déclaré que la législature de Caroline du Nord devrait envisager d’attribuer les électeurs présidentiels de l’État à Donald Trump avant même que les votes ne soient comptés dans l’État swing.

Représentant Andy Harris (R-Md.) dit jeudi qu’une telle mesure prise par le corps législatif contrôlé par les Républicains de Caroline du Nord « a beaucoup de sens » compte tenu des ravages provoqués par l’ouragan Helene dans la partie ouest de l’État. Les comtés de cette région devraient voter massivement pour Trump.

Les difficultés potentielles liées au vote dans la zone endommagée par l’ouragan pourraient servir de base à la législature de l’État pour déclarer à l’avance que Trump devrait remporter les 16 voix électorales de l’État, a déclaré Harris lors d’un dîner du Parti républicain dans le comté de Talbot, dans le Maryland.

« Statistiquement, vous pouvez dire : « Écoutez, vous avez été privé de vos droits dans 25 comtés. Vous savez quel aurait probablement été ce vote », a déclaré Harris lors d’un échange avec un orateur lors du dîner. « Ce qui serait – si j’étais à l’Assemblée législative – suffisant pour dire : ‘Oui, nous devons convoquer l’Assemblée législative.’ Nous ne pouvons pas priver les électeurs de leur droit de vote.

Les commentaires de Harris étaient en réponse à un discours d’ouverture par Ivan Raiklin, un militant pro-Trump qui a adopté depuis longtemps une stratégie radicale selon laquelle les législatures des États garantissent la réélection de Trump si elles jugent les élections de 2024 entachées de fraude et de corruption. Raiklin a publié une vidéo de son discours complet sur X ainsi qu’un clip séparé de son échange avec Harris.

Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans ses remarques, Raiklin a fait valoir qu’outre la Caroline du Nord, les législatures sous contrôle républicain du New Hampshire, de l’Arizona, du Nebraska, de la Géorgie et du Wisconsin pourraient prendre des mesures similaires en se réunissant le jour du scrutin et en attribuant leurs électeurs à Trump. Harris a demandé à Raiklin comment il pouvait justifier son plan dans d’autres États qui n’étaient pas touchés par les dégâts causés par la tempête.

« Cela ressemble à un simple jeu de puissance », a déclaré Harris. « En Caroline du Nord, c’est légitime. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas voter et cela pourrait faire la différence dans cet État.

En vertu de la Constitution, les législatures des États ont le pouvoir de choisir la manière de répartir leurs voix au sein du collège électoral. Les 50 États désignent leurs électeurs en fonction du vote populaire de leurs citoyens.

Responsables électoraux de Caroline du Nord ont tenté de répondre les défis auxquels sont confrontés les électeurs dans les comtés de l’ouest de l’État. Ils ont ajouté de nouveaux sites de vote anticipé et élargi la possibilité pour les électeurs déplacés d’obtenir des bulletins de vote par correspondance en dehors de leur comté d’origine. La campagne Trump a soutenu des mesures visant à faciliter le vote à la lumière de l’ouragan.

Le représentant Patrick McHenry (RN.C.) a déclaré vendredi aux journalistes qu’il n’avait entendu parler d’aucun projet visant à ce que la législature de l’État prenne les mesures discutées par Raiklin et Harris. Interrogé sur les commentaires de Harris, McHenry a déclaré : « Cela n’a aucun sens de préjuger du résultat des élections. Et c’est une vision mal informée de ce qui se passe sur le terrain en Caroline du Nord, béni soit son cœur. »

Le membre du Congrès sortant a décrit une « quantité de travail énorme » pour garantir que tout le monde dans les comtés touchés par la tempête puisse voter.

« Je suis convaincu que nous aurons des élections sûres et équitables en Caroline du Nord, et que tous ceux qui souhaitent voter auront alors la possibilité », a-t-il déclaré.

Les démocrates de la Chambre ont également rapidement tiré la sonnette d’alarme face aux commentaires de Harris.

« Les dirigeants républicains extrémistes préconisent ouvertement que les voix électorales de Caroline du Nord soient accordées à Donald Trump sans élection », a déclaré le représentant Joe Morelle de New York, le plus haut démocrate du comité d’administration de la Chambre, qui supervise la politique électorale. «Pour la première fois dans l’histoire de la Caroline du Nord, les électeurs pourraient se voir refuser le droit de choisir leur président. Ce projet effrayant, suggéré par le président du House Freedom Caucus, est anti-américain.»

Raiklin est devenu une figure d’intérêt pour le comité restreint de la Chambre le 6 janvier et le conseiller spécial Jack Smith pour son tweet de décembre 2020 intitulé « Opération Pence Card ». Dans le tweet, que Trump a retweeté à l’époque, Raiklin a exposé une stratégie dans laquelle le vice-président de l’époque, Mike Pence, pourrait garantir que Trump récupère la Maison Blanche. Raiklin n’a pas été accusé d’actes répréhensibles et est devenu un habitué des événements républicains ainsi que des audiences au Capitole et au palais de justice fédéral voisin.

