Le chef du football ukrainien veut que la Russie soit exclue de la FIFA et de l’UEFA

L’UAF a envoyé un appel aux instances dirigeantes du football exigeant l’action

L’Union russe de football (RFU) pourrait être exclue des fédérations mondiales et européennes de football FIFA et UEFA si elle suit une demande de l’Association ukrainienne de football (UAF).

Les deux organismes ont déjà interdit les équipes et clubs russes des compétitions internationales suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) émise fin février en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Comme l’a révélé le président de l’UAF, Andrey Pavelko, sur sa page Facebook, l’UAF a envoyé un “Appel immédiat” à la FIFA et à l’UEFA “avec une demande d’appliquer les sanctions les plus sévères contre la RFU.”

“À savoir, nous exigerons l’exclusion de la Russie de l’UEFA et de la FIFA”, Pavelko a confirmé.

Lire la suite La Russie accepte l’intégration du football pour de nouveaux territoires (ministre)

Pavelko a expliqué que l’action a été prise en raison de la décision d’autoriser les équipes des nouvelles régions de Russie et de Crimée à concourir dans les ligues de football russes.

Les régions de Kherson et de Zaporozhye, en plus des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sont devenues des parties officielles de la Fédération de Russie le mois dernier après que les électeurs des territoires ont massivement soutenu cette décision lors des référendums.

Lundi, le vice-Premier ministre Dmitri Chernychenko a confirmé que les clubs des régions seraient intégrés dans les ligues russes après que le gouvernement a pris une décision à ce sujet avec la RFU, ce qui a déclenché l’appel de l’UAF à prendre des mesures sévères et rapides.

La demande de l’UAF intervient après que Pavelko a affirmé que la Russie serait exclue des qualifications pour l’Euro 2024 en Allemagne avant que l’UEFA ne confirme la décision.

“Les Russes n’ont rien à préparer” Pavelko a écrit dans un autre message sur les réseaux sociaux. “Au moins jusqu’en 2024, ils ne participeront pas aux compétitions internationales officielles de football.”

Lire la suite Les patrons du football bosniaque retardent la décision sur le match contre la Russie

Pavelko avait précédemment lancé des appels à la mise en œuvre de l’interdiction de l’Euro 2024 et avait également demandé à l’UEFA et à la FIFA d’interdire un match amical prévu entre la Russie et la Bosnie-Herzégovine qui devrait avoir lieu à Saint-Pétersbourg le mois prochain.

“Nous faisons tout notre possible pour empêcher le match d’avoir lieu” dit Pavelko.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables du football de Bosnie-Herzégovine ont reporté la décision de poursuivre ou non le match contre la Russie après avoir reporté une réunion du conseil d’administration de leur fédération à la fin octobre.