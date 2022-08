Le chef du football partage son point de vue sur l’attitude de l’UEFA envers la Russie

Les équipes russes restent suspendues de toutes les compétitions européennes

L’UEFA n’est pas “indifférent” au sort du football russe malgré les interdictions actuelles imposées au pays, selon le président de la Premier League russe Aleksandr Alaev.

L’instance dirigeante du football européen s’est jointe à son homologue mondial, la FIFA, pour suspendre toutes les équipes russes de leurs compétitions après le déclenchement du conflit en Ukraine.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a précédemment déclaré que la décision avait été prise avec le cœur lourd, même si l’organisation a prolongé l’interdiction en mai afin qu’elle couvre l’intégralité de la saison 2022/23.

Le patron du RPL nouvellement élu, Alaev, qui est une figure clé du football dans son pays natal, a déclaré que “non officiel” le contact est resté en place avec l’UEFA même si les équipes russes manquent des compétitions telles que la Ligue des champions, la Ligue des Nations et les Championnats d’Europe féminins.

“Nos collègues de l’UEFA comprennent tout. Il est clair que, sur la base des résultats de ces contacts non officiels, ils transmettent leur position, et nous transmettons la nôtre », Alaev a déclaré au média russe Championat dans une interview publiée vendredi.

« C’est un processus très délicat, mais ils lisent et surveillent tout. Plus d’une fois lors d’une conversation informelle, on m’a dit : “dès que la situation se normalisera, il sera immédiatement possible de discuter du retour”.

« Je sens que Ceferin n’est pas indifférent à notre sort. Vous comprenez dans quelle position il était. Alaev a ajouté.

L’Union russe de football (RFU) a perdu son appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le but d’annuler les interdictions de l’UEFA et de la FIFA en juillet, bien que les juges du TAS aient déclaré qu’il était “malheureux” que des clubs et des joueurs russes avaient été touchés par une situation indépendante de leur volonté.

En dehors du football européen, l’équipe nationale masculine russe a également été privée de la possibilité de tenter de se qualifier pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, qui débute en novembre.

Une autre question délicate pour le football russe et l’UEFA reste l’intégration des équipes de Crimée dans les compétitions russes.

Même si la péninsule a rejoint la Russie depuis l’Ukraine en 2014 après un référendum écrasant, les équipes de Crimée jouent dans leur propre compétition sous le “statut particulier” de l’Union de football de Crimée.

Les efforts ont été intensifiés en Russie pour changer la situation, avec la création d’un groupe de travail par la Ligue nationale russe de football (FNL) de niveau inférieur pour examiner la volonté des équipes de Crimée de se joindre.

Alaev a récemment déclaré que le processus d’intégration est “inévitable,” bien que l’UEFA ait doublé cette semaine son opposition à cette décision.

S’adressant à Championat, Alaev a déclaré que la question devait être traitée avec une attention particulière.

« Le football sur ce territoire doit se développer. C’est un fait. Je ne parle même plus de politique maintenant – les gens vivent là-bas. Ils devraient pouvoir apprendre et jouer au football, et cela ne se produit pas », a déclaré le chef du RPL du football en Crimée.

“Oui, les gens ont besoin d’être aidés, mais l’important n’est pas qu’ils mettent un tampon dessus, les acceptent comme membres et c’est tout…

“Nous nous souvenons tous qu’en 2014, il y a eu une décision officielle d’accepter des clubs dans la PFL [in Russia]. Et que s’est-il passé ensuite ? Nous avons reçu un signal indiquant que dans ce cas, l’adhésion de la Russie à l’UEFA sera suspendue. Alaev a ajouté.

Le patron de la Premier League russe a de nouveau suggéré qu’une fois la situation “se stabilise” L’UEFA pourrait reconsidérer sa position globale sur la Russie et la question de Crimée.

