Le chef du FMI prévient que le monde risque de tomber dans une ornière de croissance lente et exhorte la Chine à mettre en œuvre des réformes

WASHINGTON– L’économie mondiale, secouée par conflit et rivalités géopolitiques croissantesrisque de se retrouver coincé dans une ornière de croissance lente et de dette élevée, a prévenu jeudi le chef du Fonds monétaire international. Elle a également exhorté les dirigeants chinois à prendre des mesures plus décisives pour relancer leur politique. l’économie atone du pays ou risquer de voir la croissance économique s’effondrer.

« Nous vivons une période anxieuse », a déclaré la directrice générale du fonds, Kristalina Georgieva, aux journalistes lors des réunions d’automne du FMI et de son agence sœur, la Banque mondiale.

Le FMI prévoit que l’économie mondiale connaîtra cette année une croissance que Georgieva a qualifiée d’« anémique » de 3,2 %.

Le commerce mondial est terne à une époque de conflit et de tensions géopolitiques croissantes, notamment relations glaciales entre les deux plus grandes économies du mondeles États-Unis et la Chine. « Le commerce n’est plus un puissant moteur de croissance », a-t-elle déclaré. « Nous vivons dans une économie mondiale plus fragmentée. »

Dans le même temps, de nombreux pays sont aux prises avec les dettes contractées pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le FMI s’attend à ce que les dettes publiques mondiales dépassent les 100 000 milliards de dollars cette année. Cela équivaudrait à 93 % de la production économique mondiale – une part qui devrait approcher les 100 % d’ici 2030.

« L’économie mondiale risque de rester coincée sur la voie d’une faible croissance et d’un endettement élevé », a déclaré Georgieva. « Cela signifie une baisse des revenus et moins d’emplois. »

Pourtant, le contexte économique n’est pas entièrement sombre.

Le FMI affirme que le monde a fait des progrès considérables freiner l’inflation qui a augmenté en 2021 et 2022 alors que les économies repartaient en force avec une force inattendue suite aux confinements pandémiques. Elle a attribué la hausse des taux d’intérêt organisée par la Réserve fédérale et d’autres banques centrales et la réduction des retards dans les usines, les ports et les gares de fret qui avaient provoqué des pénuries, des retards et une hausse des prix.

Dans les pays riches, le fonds s’attend à ce que l’inflation baisse l’année prochaine jusqu’aux 2% recherchés par les banques centrales. Et les pressions sur les prix se sont atténuées sans pour autant plonger le monde dans une récession. « Pour la majeure partie du monde, un atterrissage en douceur est en vue », a déclaré Georgieva.

Mais de nombreuses personnes restent confrontées à des prix élevés et à l’incertitude économique. Les dirigeants du monde lui disent que leurs économies sont relativement saines – mais « les gens ordinaires ne sont pas satisfaits de leurs perspectives économiques ».

Le FMI, une organisation de prêt regroupant 190 pays, œuvre à promouvoir la croissance économique et la stabilité financière et à réduire la pauvreté mondiale.

Dans sa dernière Perspectives de l’économie mondiale Dans un rapport publié mardi, le fonds prévoit que l’économie chinoise, autrefois de haut vol, ne connaîtra qu’une croissance de 4,8 % cette année et de 4,5 % en 2025, contre 5,2 % en 2023.

Georgieva a exhorté le gouvernement chinois à abandonner sa dépendance à l’égard des exportations et à s’appuyer davantage sur les dépenses des consommateurs, qu’elle a qualifiées de moteur de croissance « plus fiable ». Prendre des « mesures décisives » pour inverser l’effondrement du marché immobilier chinois, a-t-elle déclaré, renforcerait la confiance des consommateurs et leur volonté de dépenser.

« Si la Chine ne bouge pas, la croissance potentielle pourrait ralentir et tomber bien en dessous de 4% », a-t-elle déclaré.