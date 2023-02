Le chef du FMI prévient que le monde est un endroit très différent après des crises comme Covid

Le directeur général du FMI a averti que nous devons “penser à l’impensable”, car nous vivons dans “un monde plus sujet aux chocs” touché par la pandémie de Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le récent tremblement de terre en Syrie et en Turquie. .

“Nous devons tous changer notre état d’esprit pour être beaucoup plus agiles et beaucoup plus orientés vers le renforcement de la résilience à tous les niveaux, afin de mieux gérer les chocs”, a déclaré Kristalina Georgieva mardi, lors d’un panel du Sommet mondial des gouvernements organisé par Hadley Gamble de CNBC.

“Ce qui nous préoccupe beaucoup [about] est l’inattendu », a déclaré Georgieva.