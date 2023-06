Le chef du FMI affirme qu’il n’y a pas de ralentissement des prêts américains

Georgieva dit qu’elle a dû travailler « deux fois plus » pour être égale à ses collègues masculins.

La majorité des grandes banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale américaine, ont resserré leur politique monétaire de manière agressive pour maîtriser la flambée de l’inflation. Pendant ce temps, la dette mondiale mondiale a gonflé à un niveau quasi record de 305 billions de dollars, selon l’Institute of International Finance. L’IIF a déclaré dans son rapport de mai que les niveaux d’endettement et les taux d’intérêt élevés ont suscité de nouvelles inquiétudes concernant l’effet de levier dans le système financier.

Le commentaire du FMI sur le rythme d’un ralentissement des prêts mondiaux intervient après que son économiste en chef Pierre-Olivier Gourinchas a déclaré à CNBC en avril que les banques se trouvaient désormais dans une « situation plus précaire » qui poserait un risque pour les prévisions de croissance mondiale de l’organisation internationale de 2,8 % pour cette année.

Georgieva a déclaré à CNBC: « Je ne saurais trop insister sur le fait que nous sommes dans un environnement exceptionnellement incertain. Par conséquent, faites attention aux tendances et soyez agile, adaptez-vous — si les tendances changent. »

Les agents de crédit de la Fed ont ajouté qu’ils s’attendaient à ce que les problèmes se poursuivent au cours de la prochaine année en raison de prévisions de croissance à la baisse et des inquiétudes concernant les sorties de dépôts et la tolérance réduite au risque.

La Réserve fédérale, dans un rapport sur les banques en mai, a averti que les prêteurs s’inquiétaient des conditions à venir, car les problèmes des institutions financières de taille moyenne aux États-Unis ont poussé les banques à resserrer les normes de prêt pour les ménages et les entreprises.

Comme le FMI n’a pas encore constaté de ralentissement significatif des prêts qui inciterait la Fed à inverser sa trajectoire, Georgieva a déclaré que, combiné à une vendredi, un rapport résilient sur l’emploi aux États-Unis indique qu’il pourrait encore augmenter.

« La pression qui vient de la hausse des revenus et du taux de chômage toujours très, très bas, signifie que la Fed devra maintenir le cap et peut-être à notre avis, elle devra peut-être faire un peu plus », a-t-elle déclaré.

Elle a prévu que le taux de chômage américain dépasserait 4%, jusqu’à 4,5%, grâce à de nouvelles hausses de taux par la Fed après que le taux ait atteint 3,7% en mai, marquant le plus haut depuis octobre 2022.

Au sujet de l’adoption par le gouvernement américain d’un projet de loi sur le plafond de la dette signé par le président Joe Biden ce week-end, elle a déclaré: « ce qui a été convenu, dans le contexte [that] c’était convenu, c’est globalement un bon résultat. »

« Là où réside le problème, c’est que le débat répétitif autour du plafond de la dette, à notre avis, n’est pas très utile. Il y a de la place pour repenser comment s’y prendre », a-t-elle ajouté.

