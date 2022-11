Le chef du Festival du Brexit revendique le “succès” malgré l’absence d’un objectif de visiteurs

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le festival des arts de 120 millions de livres sterling connu sous le nom de Festival of Brexit a été “très réussi”, a affirmé son directeur, bien qu’il soit loin d’avoir atteint son objectif de visiteurs.

Les organisateurs d’Unboxed, le programme d’événements artistiques post-Brexit parrainé par le gouvernement, ont déclaré mardi que 2,8 millions de personnes avaient assisté à des événements en direct.

Le nombre total d’audiences était de 18 millions, y compris ceux qui ont regardé en ligne ou à la télévision – mais est bien en deçà de l’« objectif étendu » du projet de 66 millions de spectateurs.

Le Bureau national d’audit enquête sur le festival après que les députés du comité restreint du numérique, de la culture, des médias et du sport ont averti qu’il s’agissait d’une “utilisation irresponsable de l’argent public”.

Défendant le projet, Phil Batty, directeur exécutif d’Unboxed, a déclaré qu’il avait “présenté le meilleur de la science, le meilleur de la technologie et le meilleur des arts”.

Le patron du festival a déclaré que l’objectif de 66 millions n’avait jamais été destiné à comprendre des visiteurs en personne.

M. Batty l’a qualifié d ‘«ambition créative pour le programme, c’était une ambition parce que nous voulions être vraiment inclusifs pour l’ensemble du Royaume-Uni, et je pense que nous avons réussi».

Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “Je pense que cela a été un grand succès, car nous avons constaté que, qu’il s’agisse d’événements en direct dans les villes et les villages, il y a eu un élan économique.”

M. Batty a ajouté: “Mais nous avons également vu de grands projets culturels gratuits fournis à des millions de personnes à travers le Royaume-Uni, et c’est extrêmement important.”

Répondant aux chiffres définitifs des organisateurs, le député conservateur Julian Knight, président du comité de sélection de la culture, a soutenu que le projet avait été un “gaspillage colossal d’argent”.

Le haut responsable a déclaré à la BBC: “Ces chiffres définitifs ne font que confirmer le comité dans son opinion qu’Unboxed a été un échec et à juste titre, le National Audit Office enquête.”

L’initiative a d’abord été baptisée “Festival UK 2022” avant que l’ancien ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, ne la qualifie de “festival du Brexit”.

Les organisateurs d’Unboxed ont critiqué la politisation du projet, affirmant qu’il était “malheureux” que l’étiquette du Brexit soit restée coincée.

La controverse a de nouveau été déclenchée en septembre lorsqu’un rapport publié en La maison Le magazine a cité des chiffres pour quatre grands événements en direct Unboxed ne totalisant que 238 000 participants.

Mais M. Batty a déclaré que tous les événements avaient atteint un public beaucoup plus large, décidant de partager les chiffres avant le rapport du NAO – qui devrait être publié la semaine prochaine – car “il y a encore de la désinformation là-bas”.

Il a déclaré à Sky News: “Le National Audit Office examine le programme global que nous avons mis en place … C’est un programme gouvernemental majeur, et donc il est à juste titre examiné au nom du contribuable, mais nous savons qu’ils trouveront que les résultats sont vraiment fort.”

Naomi Smith, directrice générale du groupe Best for Britain, a déclaré que le festival “est la métaphore parfaite de la façon dont le Brexit lui-même s’est avéré – extrêmement coûteux et profondément impopulaire, personne n’obtenant vraiment ce qu’il voulait”.