Le chef du FBI met en garde contre des attaques terroristes “spectaculaires”

L’avertissement intervient peu de temps après que Washington a affirmé avoir tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a averti que des groupes terroristes comme al-Qaïda continuent de chercher des moyens de lancer des attaques à grande échelle aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux, malgré les efforts de Washington pour “dégrader” la haute direction de l’organisation.

S’adressant aux législateurs lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat jeudi, a déclaré Wray “prévenir les attentats terroristes” restes “la priorité absolue du FBI” et a poursuivi en soulignant la menace présumée posée par divers acteurs, y compris la tristement célèbre cellule terroriste derrière les attentats du 11 septembre.

“Al-Qaïda maintient son désir à la fois de mener et d’inspirer des attaques spectaculaires à grande échelle”, dit-il, ajoutant que “Au cours de l’année écoulée, la propagande des dirigeants d’Al-Qaïda a continué de chercher à inspirer des individus à mener leurs propres attaques aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux.”

Cependant, grâce à “pression continue” sur le groupe par l’armée américaine et les forces de l’ordre, al-Qaïda a été “dégradé” Wray a affirmé. Pour cette raison, “À court terme,” il a dit qu’il concentrerait probablement son attention sur “des attaques à petite échelle et facilement réalisables dans des régions telles que l’Afrique de l’Est et de l’Ouest” au lieu d’opérations plus sophistiquées aux États-Unis ou en Europe.

Au cours du week-end, la Maison Blanche a déclaré que le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, avait été tué lors d’une frappe de drone de la CIA, mettant fin à une chasse à l’homme de plusieurs années qui a placé al-Zawahiri en tête de liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Le ressortissant égyptien de 71 ans dirigeait le groupe depuis la mort du chef de file terroriste Oussama ben Laden lors d’un raid américain en 2011, et on pense qu’il a aidé à planifier les attentats du 11 septembre.

Malgré les avertissements de Wray concernant la menace persistante posée par des groupes basés à l’étranger comme AQ, le chef du FBI a déclaré « des extrémistes violents locaux » sont actuellement les “la plus grande menace terroriste” aux États-Unis, à savoir ceux qui opèrent seuls ou en “petites cellules”. L’appareil de sécurité nationale a mis en garde à plusieurs reprises contre le radicalisme local ces dernières années, intensifiant ses alertes périodiques aux menaces lors d’une série de blocages de Covid-19 en 2020, et plus encore après l’émeute au Capitole américain le 6 janvier 2021.

