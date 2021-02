Le chef de la junte militaire du Myanmar s’est engagé à organiser de nouvelles élections et à céder le pouvoir au vainqueur, dans son premier discours depuis la destitution du gouvernement élu du conseiller d’État Aung San Suu Kyi lors d’un coup d’État la semaine dernière.

S’adressant au pays via la télévision publique lundi, le dirigeant militaire, le général Min Aung Hlaing, a déclaré que le Myanmar deviendrait un «démocratie vraie et disciplinée».Il a également accusé Suu Kyi et d’autres dirigeants, actuellement assignés à résidence, de ne pas avoir organisé correctement les élections générales de novembre de l’année dernière.

Aung Hlaing a évincé le gouvernement de Suu Kyi le 1er février après avoir affirmé que son Parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) avait truqué le vote, après avoir remporté un glissement de terrain.

Le chef militaire a déclaré qu’il avait invité de nouveaux investissements étrangers et s’était engagé à maintenir la politique étrangère inchangée.

Il a également utilisé son premier discours depuis sa prise du pouvoir pour dire que le Myanmar rapatrierait des milliers de réfugiés rohingyas actuellement au Bangladesh voisin. Depuis août 2017, plus de 600000 musulmans rohingyas sont passés de l’État de Rakhine au Bangladesh au Bangladesh après la destruction de plus de 280 villages au Myanmar, selon Human Rights Watch.

Suu Kyi, qui a remporté le prix Nobel de la paix en 1991, a nié à plusieurs reprises les accusations des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme selon lesquelles les forces armées du Myanmar auraient commis un génocide contre les Rohingyas.

Elle reste une figure populaire parmi le public, et depuis sa détention, des milliers de personnes à travers le pays d’Asie du Sud-Est sont sorties pour protester contre le coup d’État. Lundi, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour une troisième journée consécutive de manifestations essentiellement pacifiques. Dans la capitale, Naypyidaw, la police a utilisé un canon à eau pour disperser les manifestants.

Une grève générale nationale a également été appelée pour s’opposer à la junte militaire, qui a interdit Twitter et Facebook dans le but de réprimer la dissidence.

Suu Kyi a été arrêtée la semaine dernière après que la police a déclaré avoir trouvé chez elle des talkies-walkies non autorisés, utilisés par ses gardes du corps. Elle restera assignée à résidence à son domicile de Naypyidaw jusqu’au 15 février, a annoncé la police. Le président du Myanmar, Win Myint, a également été arrêté, avec au moins 130 autres personnes, selon des militants locaux.

