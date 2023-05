Le chef du contrôle des animaux du comté de Will préférerait aider plutôt que chasser les animaux de compagnie – Shaw Local

Anna Payton, la nouvelle administratrice du département de contrôle des animaux du comté de Will, souhaite que le comté fasse ce qu’il peut pour garder les animaux chez eux plutôt que de les attraper lorsqu’ils sont errants.

Vingt et un chiens, 11 chats et un cochon d’Inde nommé Butterscotch étaient hébergés à l’installation de contrôle des animaux du comté de Will sur Cherry Hill Road à Joliet vendredi.

Ramasser les animaux errants est la fonction traditionnelle du contrôle des animaux. Cependant, Payton souhaite que le service du comté soit davantage une ressource pour les propriétaires d’animaux qui ont besoin d’aide pour garder leurs animaux de compagnie.

« J’aime voir comment nous pouvons être proactifs plutôt que réactifs », a déclaré Payton. « Le refuge animalier est très réactif si on y pense. Si vous regardez comment nous pouvons garder les animaux dans leurs maisons plutôt que de leur trouver des maisons, c’est proactif.

Tyler, nommé par le département, est arrivé vendredi au département de contrôle des animaux du comté de Will. Les animaux resteront sous la garde du département pendant sept jours pendant que le personnel tente de retrouver les propriétaires. Ils sont ensuite envoyés dans des refuges et des centres de secours. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Elle a cité une clinique de vaccination pour animaux de compagnie à faible coût organisée mardi par la SNIP Society au Wilco Area Career Center à Romeoville comme exemple de contrôle proactif des animaux.

Payton souhaite que les propriétaires d’animaux considèrent le département de contrôle des animaux comme une agence qui peut les guider vers des vaccins à faible coût, des garde-manger pour animaux de compagnie et d’autres ressources pouvant aider à prendre soin des animaux.

« Nous devons changer les perspectives des gens », a-t-elle déclaré. « Nous sommes là pour vous aider. »

Payton, qui vit à Plainfield, est arrivée dans le comté de Will en provenance d’Aurora, où elle a été directrice des soins et du contrôle des animaux pendant cinq ans. Auparavant, elle était directrice exécutive de la Naperville Area Humane Society et directrice du contrôle des animaux pour le comté de Kendall.

« Nous sommes très chanceux d’acquérir l’expérience et le professionnalisme qu’Anna apporte après ses nombreuses années de soins aux animaux », a déclaré la directrice du comté de Will, Jennifer Bertino-Tarrant, dans un communiqué annonçant la nomination de Payton. « J’ai hâte de travailler avec elle pour renforcer nos programmes et services animaliers offerts au public. »

Payton est également président de l’Illinois Animal Welfare Federation et membre du conseil d’administration de l’Association for Animal Welfare Advancement et de la Wanda Muntwyler Foundation.

Elle est professeure auxiliaire au Département d’études humaines et animales de l’Université Aurora et enseigne des cours intitulés Enquêtes médico-légales impliquant des animaux, Animaux dans la société et le comportement, Formation et réhabilitation des animaux.

Dans le comté de Will, elle compte 10 employés, dont quatre agents de contrôle des animaux.

Will County Animal Control dessert les zones non constituées en société du comté et fournit des services à 15 municipalités.

Vendredi, Brian Vanek, répartiteur de commis, travaille au bureau du département de contrôle des animaux du comté de Will. Will County Animal Control a reçu 3 500 appels l’année dernière. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

L’agence reçoit environ 3 500 appels par an, et certains peuvent être inhabituels. Un tel appel est venu il y a plusieurs années, lorsque le contrôle des animaux a dû récupérer un ourson noir, a déclaré le répartiteur Brian Vanek. Le petit a été emmené au Big Run Wolf Ranch, un refuge faunique à Lockport.

« Il est là depuis », a déclaré Vanek.

« Nous avions en fait deux chevaux qui ont été déposés au hasard sur la propriété de quelqu’un », a déclaré Michelle Sergott, responsable du contrôle des animaux. « Ils étaient en mauvais état. »

Vendredi, l’agente de contrôle des animaux Michelle Sergott joue avec Bentley, un mélange de pit-bulls, dans la zone extérieure pour les animaux du département de contrôle des animaux du comté de Will. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Butterscotch, le cobaye de Will County Animal Control, a été laissé dans une cage dans un parc. Un chien du chenil du comté a été ramassé après avoir été retrouvé attaché à un arbre.

Payton veut que les personnes qui sont sur le point d’abandonner leurs animaux de compagnie appellent Will County Animal Control.

« Nous sommes ici pour aider les gens, leur donner des ressources sur ce qu’ils peuvent faire pour garder un animal à la maison », a déclaré Payton. « Ne les laissez pas dans un parc. Ne les attachez pas à un arbre.