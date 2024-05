Le chef du Conseil national de sécurité déclare que les combats se poursuivront pendant 7 mois

« Les combats à Gaza se poursuivront pendant encore au moins sept mois », a déclaré mercredi le chef du Conseil national de sécurité, Tzachi Hanegbi, dans un entretien avec Kan.

Hangabi a également noté que Tsahal contrôle désormais 75 % du couloir de Philadelphie, long d’environ 13 kilomètres (8 miles) et situé le long de la frontière sud de Gaza avec l’Égypte. Il a également déclaré qu’Israël contrôlerait le couloir au fil du temps et travaillerait avec l’Égypte pour empêcher la contrebande.

Le brigadier-général. (res.) Amir Avivi, directeur général du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF) (HaBithonistim), a déclaré dans une longue interview avec Maariv qui sera publié dans son intégralité vendredi selon lequel « L’occupation de Rafah pourrait conduire au début d’un effondrement total. C’est là que se déroulera la bataille décisive, tant militaire que sécuritaire ».

« C’est pourquoi nous devons y entrer avec des avions, de l’artillerie et des chars, et nous devons le vaincre car nous sommes à un moment décisif. Si nous détruisons Rafah jusqu’au bout et assumons la responsabilité de l’aide humanitaire, nous pouvons mettre fin à la guerre en deux mois. »

Brick. Le général (de réserve) Amir Avivi s’exprime lors de la conférence IDSF, le 25 janvier 2024. (crédit : TAMIR HAION)

Pourquoi ne sommes-nous pas entrés à Rafah plus tôt ?

Lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils ne sont pas entrés dans Rafah au début de la guerre, en même temps que l’occupation de Gaza, alors que le monde soutenait encore le droit d’Israël à se défendre ?

« Un jour viendra où Tsahal devra enquêter sur la raison de cette question. À mon avis, lorsque nous sommes entrés dans le nord de la bande de Gaza, la plupart des divisions étaient au nord pour dissuader le Hezbollah. Il n’y a pas eu de guerre avec le Liban, ils ont commencé à déplacer leurs divisions vers le sud. À ce stade, on peut vraiment se demander si vous avez déjà lancé une attaque contre Khan Yunis, pourquoi n’avez-vous pas également attaqué Rafah ?

L’équipe de combat blindée de la 7e Brigade, composée de bataillons blindés, du génie et d’infanterie des parachutistes et de Givati, combat au cœur de Jabalia.

Lors d’une attaque de l’équipe de combat sur une nouvelle zone, les combattants ont attaqué des dizaines de complexes de lancement de roquettes, détruit les lanceurs et neutralisé les complexes.

Les soldats des bataillons du génie et des blindés ont localisé de nombreux puits et les ont détruits. Les soldats du bataillon Rotem ont attaqué un complexe de combat près d’une mosquée et ont localisé des dizaines d’armes, des composants de charges explosives dans des valises, des dizaines de grenades, du matériel militaire et des munitions.

L’équipe de combat de la 7e Brigade a travaillé en étroite coopération avec les combattants de l’unité 636, qui ont identifié les terroristes armés à proximité des forces et ont tiré sur eux.

Lors de l’une des attaques, un terroriste armé d’un missile RPG a été identifié par une équipe de 636 personnes, puis éliminé. Un autre terroriste qui se trouvait dans la zone a tenté de s’en prendre aux troupes et a également été immédiatement éliminé.