Le chef du conseil de Birmingham Zooms « en vacances à New York » alors que l’autorité « fait faillite »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chef du conseil municipal de Birmingham a été critiqué pour être en vacances à New York alors que ses autorités ont déclaré faillite, mettant ainsi en danger des services vitaux.

John Cotton aurait été dans la Big Apple pour son 50e anniversaire lorsque les autorités locales ont émis un avis en vertu de l’article 114 – ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas équilibrer leurs comptes.

Le leader travailliste n’était pas présent à la réunion du Cabinet mardi où l’annonce des difficultés financières de l’organisme gouvernemental a été faite et a accordé une interview Zoom à la BBC plus tard dans la journée sur fond blanc.

Le chef du Conseil, John Cotton, a donné mardi une interview vidéo à la BBC Radio West Midlands, ses antécédents étant masqués. (BBC)

Au lieu de cela, la chef adjointe Sharon Thompson s’est adressée à l’assemblée et a déclaré aux conseillers que l’avis en vertu de l’article 114 était une « étape nécessaire alors que nous cherchons à remettre notre ville sur une base financière saine ».

Un avis en vertu de l’article 114 signifie qu’une autorité locale ne peut pas faire face à ses obligations financières actuelles et suspend donc toutes les nouvelles dépenses, à l’exception de ses services statutaires, qui sont principalement la protection sociale des adultes et des enfants.

M. Cotton a ensuite donné une interview à la BBC Radio West Midlands, mais l’arrière-plan de son appel vidéo a été masqué, de sorte qu’il n’était pas clair où il se trouvait.

Il a déclaré à la chaîne que le conseil « continuerait à fournir des services essentiels tels que la protection des enfants et la protection sociale, la protection sociale pour les adultes, l’éducation, la collecte des déchets, l’entretien des routes et les services de bibliothèque ».

Des sources conservatrices et travaillistes ont déclaré L’indépendant il a compris que le leader du conseil était à New York pour son anniversaire.

Le conseil municipal de Birmingham a imputé ses problèmes financiers à 760 millions de livres sterling de demandes d’égalité de rémunération, aux dépenses liées à un nouveau système informatique et à des années de coupes budgétaires par les gouvernements conservateurs successifs pour expliquer ses difficultés financières. Son budget présente un déficit financier en cours d’année de 87 millions de livres sterling.

Comme L’indépendant Selon un rapport mardi, les résidents pourraient être confrontés à des réductions drastiques des services et à une augmentation de la taxe d’habitation.

Le conseil municipal de Birmingham a déclaré qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour équilibrer son budget (Phil Addis/PA) (Archives PA)

Des habitants furieux ont demandé la démission de M. Cotton. L’un d’entre eux a déclaré sur les réseaux sociaux : « Les travaillistes ont promis le début d’une « décennie d’or » pour les habitants de Brum, après les Jeux du Commonwealth.

« Ce qu’ils ont apporté, c’est une pluie dorée sur les habitants de cette grande ville. @BrumLeader Cllr. John Cotton doit faire ce qui est décent et se retirer après son retour de VACANCES.

Le maire des West Midlands, Andy Street, a déclaré à propos des problèmes financiers du conseil municipal de Birmingham : « C’est une très mauvaise situation, une situation très préoccupante pour les personnes qui dépendent des services, et ceux qui ont été responsables de la gestion du conseil doivent être tenus responsables comme pourquoi cela est arrivé.

Il a déclaré mercredi à BBC Radio West Midlands : « La partie prospective, c’est que je donne mon engagement personnel, en effet, j’utilise le mot promesse, que je ferai tout ce qu’il faut pour protéger les services et les intérêts des citoyens de Birmingham et bien sûr, pour continuer à réaliser les progrès plus larges réalisés par Birmingham.

« Indépendamment de ce qui s’est passé, nous devons continuer.

« La notion de leadership est que vous devez être responsable des décisions que vous avez prises, vous devez vous assurer que vous comprenez suffisamment les détails des décisions techniquement bonnes.

«L’opposition a bien sûr un rôle formel à jouer pour contester, pour dire ‘Comment cela s’est-il produit ?’, mais il faudra également une gouvernance appropriée impliquant des représentants du gouvernement pour dire ‘Que s’est-il passé ici ?’

« Il y aura donc un certain nombre de façons dont cela sera examiné pour déterminer comment cela s’est produit. »

Un porte-parole du conseil municipal de Birmingham a déclaré : « Le conseiller Cotton est absent pour un engagement familial de longue date, mais il travaille 24 heures sur 24 depuis la publication de l’avis relatif à l’article 114. »

Le conseil municipal de Birmingham n’est que la dernière autorité à émettre des avis en vertu de l’article 114 ces dernières années, après Woking, Thurrock, Slough et Croydon.