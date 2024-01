Le chef du Congrès « Ria Revealed » demande au ministère des Affaires étrangères du Qatar d’agir contre l’utilisateur X pour avoir tweeté « Jai Shree Ram »

La leader du Congrès Andria D’Souza, également connue sous le nom de « Ria Revealed », dont la suprématie intellectuelle n’est que la deuxième derrière Priyanka Chaturvedi, était tellement vexée par une réponse à l’un de ses messages X mardi (23rd janvier) concernant la cérémonie de consécration d’Ayodhya Ram Mandir, elle a demandé au ministère des Affaires étrangères du Qatar de prendre des mesures contre une personne censée rester au Qatar.

La secrétaire d’État aux droits de l’homme du Congrès du Maharashtra et secrétaire de l’AICWA (selon sa biographie X) pense que le « Pran Pratishtha » ou la consécration de Ram Lalla signifie sa « naissance », tout en qualifiant l’événement historique de « démonstration flagrante de pouvoir ». Elle a en outre affirmé qu’il n’y avait rien de religieux à propos de Ram Mandir Pran Pratishtha, même si la consécration était effectuée selon les rituels védiques.

De plus, elle a affirmé que la cérémonie du Pran Pratishtha était une idée ayant dans son fondement des éléments d’humiliation d’une « personne faible ». Peut-être faisait-elle référence à la communauté musulmane. Cependant, elle n’a pas expliqué comment un temple légitimement récupéré après avoir remporté une bataille juridique « humilie » n’importe quelle communauté religieuse. D’Souza a conclu sa diatribe avec la condition sine qua non de l’effondrement de la gauche libérale à cause du Ram Mandir : « La mort de la démocratie ».

« Pour qui la naissance de Rama ne serait-elle pas une question de joie ? Mais malheureusement, je n’hésite pas à dire qu’il s’agit d’une démonstration flagrante de pouvoir sous l’apparence de Ram Mandir. Il n’y a rien de religieux dans le #RamMandirPran Pratishtha. Il n’y a rien de religieux dans une idée qui a pour fondement l’élément d’humilier une personne faible. Même si cette foule comprend ma religion, mon pays, mon village, ma famille et le public tout entier. C’est le test de ma conscience que de faire la distinction entre le respect et l’intention d’une démonstration de pouvoir insultante. Mon enseignement me dit de me tenir aux côtés de l’humanité et de la droiture. Indépendamment de cela… C’est la mort de la démocratie, la mort de l’idée d’un pays laïc, l’Inde », a écrit D’Souza.

En réponse, un utilisateur X qui s’appelle « Murali » a écrit « Jai Shree Ram » à plusieurs reprises. “Jai Shree Ram, #Jai Shree #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram, #Jai Shree Ram », a écrit Murali.

Le simple fait d’écrire le nom divin de Shree Ram a tellement agité « Ria Revealed » qu’elle a demandé au ministère qatari des Affaires étrangères de « jeter un œil » aux « islamophobes » résidant au Qatar. Le QI ultra-élevé « Ria Revealed », cependant, n’a pas expliqué en quoi un slogan hindou écrivant à la gloire de son Dieu est de toute façon « islamophobe ».

“Cher @MofaQatar_EN, regardez, il semble y avoir un homme vivant au Qatar qui semble être islamophobe”, a écrit D’Souza.

Dans une réponse à l’utilisateur de X qui a écrit à Jai Shree Ram, Andria D’Souza l’a qualifié de « faux hindou » et a affirmé qu’elle n’utilisait pas le nom de Dieu pour torturer ou tuer des gens. «Jai Siya Ram. Jai Maa Durga Jai ​​Shri Krishna Har Har Mahadev… Je suis hindou et j’aime mes dieux. Ma religion est mon espace, cela ne regarde personne… Je n’insulte pas mon dieu pour réprimer les faibles. Je n’utilise pas le nom de mon Dieu pour torturer ou tuer des personnes. Seuls les faux hindous le font… Et vous êtes sûrement un faux hindou », a-t-elle écrit évidemment sans préciser qui exactement a été torturé ou tué lors de la cérémonie de Pran Pratishtha. Même pendant le mouvement de libération de Ram Janmabhoomi, ce sont des karsevaks non armés qui ont été tués dans un massacre orchestré par le gouvernement de l’État, alors dirigé par Mulayam Singh Yadav.

Parallèlement, plusieurs internautes ont également affirmé qu’Andrea D’souza avait commis une « sédition » en accusant les autorités qatariennes d’engager une action contre le ressortissant indien au Qatar.

Un utilisateur de X nommé Akshat Deora a écrit : « Journal @RiaRevealed commet une sédition en demandant au ministère du Qatar de prendre des mesures contre un travailleur indien au Qatar. @MumbaiPolice, veuillez prendre les mesures appropriées avant que quelque chose n’arrive à leur sécurité.

Un Pankaj Rathore a tagué la police de Mumbai et a écrit : « @MumbaiPolice Ils jouent avec la sécurité d’un citoyen indien. Veuillez prendre les mesures appropriées avant que quoi que ce soit n’arrive au citoyen. Merci.”

Pendant ce temps, un certain Dilpreet Kaur a écrit : « Pourquoi afficher votre faible QI ici ? Depuis quand chanter Ram naam est-il devenu islamophobe. »

Un autre a écrit : « Pour avoir chanté uniquement « jai shree ram », pourquoi ? où est passée votre soi-disant laïcité ? Et allez-vous traiter des millions d’hindous d'”islamophobes” parce qu’ils chantent “jai shree ram”. Je pense que vous aimerez et aimerez cette personne qui dira “Allah ho Akbar” même si elle est hindoue.

Rohit Chouhan, un utilisateur de X, a écrit : « Pourquoi met-il sa vie et son travail en danger en n’écrivant que Jai Shri Ram ? »

Notamment, les « journalistes », « militants » et propagandistes de gauche libérale s’effondrent depuis que la cérémonie de consécration de Bhagwan Ram Lalla a été célébrée par le Premier ministre Narendra Modi le 22 janvier. Andria D’Souza a rejoint la longue liste de ceux, dont Arfa Khannum Sherwani, qui se plaignent du Pran Pratishtha de Ram Mandir.

Il est pertinent de mentionner que la construction de Ram Mandir à Ayodhya et la récente cérémonie de Pran Pratishtha ont eu lieu après que la Cour suprême a mis fin en 2019 à un conflit de cinq siècles avec une décision unanime, autorisant l’ensemble du site contesté de 2,77 acres à être exploité. la construction d’un temple consacré à la divinité Ram Lalla, l’un des trois demandeurs dans l’affaire. Cela s’est produit après que la partie hindoue ait présenté de nombreuses preuves historiques, scripturaires et archéologiques pour prouver l’existence d’un temple sur le site contesté avant la construction de la structure de Babri en 1528.