Le chef du Congrès du Pendjab s’adresse à NDTV sur le plan solo de l’AAP

Partap Singh Bajwa est chef de l’opposition à l’Assemblée du Pendjab

New Delhi:

Un jour après que le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, a révélé le projet du parti Aam Aadmi (AAP) de se lancer seul au Pendjab dans les sondages de Lok Sabha, l’un des principaux dirigeants du Congrès de l’État a « remercié » le ministre en chef et a déclaré que c’était « exactement ce que nous voulions. “.

“C’est ce que voulaient depuis le début les cadres du Congrès au Pendjab. Il y a une différence entre le Pendjab et les autres États. Ici, ils (l’AAP) sont au gouvernement et nous sommes la principale opposition. Comment pouvons-nous tous les deux nous réunir”, Partap Singh Bajwa, chef de l’opposition à l’Assemblée du Pendjab, a déclaré à NDTV dans une interview exclusive.

“Si nous nous réunissons, le vote anti-titulaire va se déplacer, soit vers le BJP, soit vers l’Akali Dal. Comment pouvons-nous abandonner notre position ? Le Congrès est sur le train du retour. De cette façon, nous mettrons fin à notre existence. Nous “Nous devons préserver notre banque de voix et bâtir sur elle. C’est bien mieux pour les deux (le Congrès et l’AAP)”, a-t-il déclaré.

M. Bajwa a déclaré que les sièges remportés par l’AAP et le Congrès resteraient de toute façon acquis au bloc d’opposition anti-BJP. “Nous combattons (AAP) dans le Vidhan Sabha et à l’extérieur. Chaque jour, la principale opposition vient du Congrès. Nous sommes dans les rues du Pendjab contre eux. Comment pensez-vous que nous pouvons nous asseoir sur la même scène avec eux ,” il a dit.

Le leader du Congrès a déclaré que ce n’était pas sa seule position. “Chaque membre du Congrès ressent la même chose. Notre secrétaire général a tenu des réunions avec des membres du Congrès, des présidents de bloc, des présidents de district, des députés et anciens députés, des députés et anciens députés, des présidents de partis d’État. 99,9 pour cent des personnes ont les mains jointes. ont suggéré que nous n’aurions rien à voir avec AAP. “Je voudrais remercier M. Mann, il a rendu notre travail un peu plus facile. C’est exactement ce que nous voulions”, a-t-il déclaré.

Il a nié que de telles déclarations faisaient partie de tactiques de négociation. “Si nos votes se déplacent vers un autre parti, ils ne reviendront pas lors des élections législatives de 2027. Nous avons déjà vu de telles expériences dans l’Uttar Pradesh et à Delhi. À Delhi, nous avons aidé ces gars de l’AAP à former leur gouvernement en 2014. Depuis lors, “, nous sommes introuvables. Nous ne voulons pas d’une situation similaire au Pendjab”, a-t-il déclaré.

M. Mann a déclenché hier un buzz en annonçant que l’AAP travaille à finaliser les candidats pour les 13 sièges du Pendjab. Peu de temps après, le député et co-responsable du Pendjab, Sandeep Pathak, a minimisé les remarques et a déclaré que la décision finale n’avait pas encore été prise. “Ce n’est pas nouveau. L’unité du Pendjab disait depuis le début qu’elle était capable de se présenter seule. Si vous regardez l’unité locale du Congrès, elle aussi dit qu’elle ne veut pas forger une alliance. Ainsi, les unités locales ont leurs propres aspirations. La décision finale sera prise par le comité de coordination, le comité de partage des sièges et le haut commandement. Attendons-la. Plus tôt cela sera fait, mieux ce sera”, a-t-il déclaré.

Les remarques de M. Mann intervenaient peu après que le bloc INDE ait subi un nouveau revers au Bengale, le chef suprême du Congrès de Trinamool ayant exclu toute alliance avec le Congrès de cet État. Au Bengale également, le chef du Congrès de l’État, Adhir Ranjan Chowdhury, s’est opposé à une alliance avec le parti au pouvoir Trinamool au Bengale. Les dirigeants du Congrès ont toutefois déclaré qu’ils ne pouvaient pas imaginer un bloc INDE sans Mme Banerjee.