Le chef du commerce de l’UE déclare que l’issue de l’enquête sur les véhicules électriques en Chine ne peut être préjugée

L’enquête sera conforme aux règles de l’UE et de l’Organisation mondiale du commerce et impliquera un dialogue avec les autorités et les entreprises chinoises, a-t-il ajouté.

L’enquête se concentre sur les subventions à la production de véhicules électriques et sera « fondée sur des faits », a déclaré mardi aux journalistes Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif et commissaire commercial de la Commission européenne. Il s’exprimait à Pékin après un voyage de quatre jours en Chine.

Les géants européens de l’automobile tels que Volkswagen réalisent des ventes significatives en Chine, mais ont du mal à pénétrer le marché très compétitif des voitures électriques. Plus tôt cette année, VW et la startup EV Xpeng ont annoncé un partenariat stratégique par lequel ils développeraient conjointement des voitures pour le marché chinois.

Entreprises chinoises de voitures électriques locales Nio , Xpeng et BYD font partie de ceux qui ont commencé à s’étendre en Europe, mais en nombre relativement restreint jusqu’à présent. Plus des deux tiers des exportations chinoises de voitures électriques vers l’Europe provenaient de Tesla et d’autres marques internationales fabriquant en Chine, selon HSBC.

Les exportations chinoises de voitures électriques ont bondi ces derniers mois. En ce qui concerne les exportations de tous types de voitures, la Chine a déjà dépassé celle de l’Allemagne et est en passe de dépasser cette année le Japon en tant que plus grand exportateur de voitures au monde, selon Moody’s.

Les ambitions de la Chine en matière de véhicules électriques ont commencé il y a plus de dix ans. L’ancien ingénieur d’Audi, Wan Gang, est devenu ministre chinois des Sciences et de la Technologie en 2007 et a convaincu le gouvernement central de déployer une stratégie nationale pour développer des véhicules à énergie nouvelle et une technologie de batteries.

Entre 2009 et 2015, le gouvernement central a dépensé au moins 33,4 milliards de yuans (4,57 milliards de dollars) en subventions pour le développement des véhicules électriques, selon le ministère des Finances. Pékin a eu tendance à regrouper les véhicules électriques dans la catégorie plus large des véhicules à énergies nouvelles.

Les efforts déployés par le gouvernement ne se sont pas déroulés sans gaspillage. En 2016, le ministère des Finances a déclaré avoir découvert qu’au moins cinq entreprises avaient escroqué le système de plus de 1 milliard de yuans.

Les subventions les plus récentes du pays liées aux voitures électriques se sont concentrées sur des allégements fiscaux pour les consommateurs. Les voitures électriques sont considérées comme l’un des points positifs du ralentissement de l’économie chinoise et un moteur de la fabrication de pointe, des ventes au détail et des exportations.