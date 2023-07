Le chef du climat de l’UE s’inquiète de l’expansion de l’industrie du charbon en Chine

Le chef du climat de l’Union européenne a exprimé lundi son inquiétude face à l’expansion de l’industrie charbonnière chinoise, avec la construction de nouvelles centrales au charbon.

Lors d’une conférence à Pékin, Frans Timmermans a déclaré que si la Chine va de l’avant avec des plans visant à étendre son utilisation des ressources renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire, le pays a également construit un nombre toujours croissant de centrales au charbon dans le passé. quelques années.

« Et cela semble être en contradiction et c’est en contradiction », a déclaré Timmermans. « Mais en même temps, je comprends l’anxiété causée par les pannes potentielles. »

La Chine est le plus grand producteur d’énergie renouvelable au monde et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Il vise à transformer un tiers de son alimentation électrique totale en énergie renouvelable d’ici 2025.

Alors que de plus en plus de villes connaissent des températures étouffantes cet été, le pays pourrait être confronté à des pénuries d’électricité et à des problèmes de réseaux électriques, comme ce qui s’est passé l’année dernière. Dans le même temps, les pénuries d’eau ont entraîné des réductions de la production d’hydroélectricité.

L’envoyé chinois pour le climat Xie Zhenhua a assisté à la conférence et a remis une plaque commémorative à Timmermans, qui effectue une visite de deux jours en Chine pour le dialogue de haut niveau UE-Chine sur l’environnement et le climat.

Les plans officiels prévoyaient d’augmenter la capacité de production de charbon de 300 millions de tonnes l’an dernier, au moins la troisième année consécutive de croissance.

Bien que la Chine soit l’un des plus gros investisseurs dans l’éolien et le solaire, des dirigeants anxieux ont appelé à davantage d’électricité au charbon après la chute de la croissance économique et les pénuries ont provoqué des pannes d’électricité et des fermetures d’usines. L’attaque de la Russie contre l’Ukraine a ajouté à l’inquiétude que les approvisionnements étrangers en pétrole et en charbon pourraient être perturbés.

La Chine est le premier producteur et consommateur de charbon. Les tendances mondiales dépendent de ce que fait Pékin.

Le Parti communiste a rejeté les engagements contraignants en matière d’émissions, invoquant ses besoins de développement économique. Pékin a évité de rejoindre des gouvernements qui avaient promis d’éliminer progressivement l’utilisation de l’électricité au charbon.

La Chine a déclaré que les émissions de carbone culmineront d’ici 2030 et que le pays deviendra neutre en carbone d’ici 2060 en plantant des arbres et grâce à d’autres compensations.

Certains responsables européens et américains ont appelé la Chine à adopter des objectifs plus ambitieux. La Chine représente 26,1 % des émissions mondiales, soit plus du double de la part américaine de 12,8 %.