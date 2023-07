Le chef du climat de l’UE, Frans Timmermans, dit qu’il veut diriger le bloc combiné de centre-gauche aux élections néerlandaises

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chef de l’Union européenne pour le climat, Frans Timmermans, a déclaré jeudi qu’il souhaitait mener une campagne combinée de deux partis de centre-gauche qui unissent leurs forces avant les élections législatives néerlandaises de fin novembre.

Timmermans est vice-président de la commission exécutive de l’UE en charge de la politique climatique. Il a déclaré à la chaîne de télévision nationale néerlandaise NOS qu’il s’était présenté comme candidat pour diriger le parti travailliste et la gauche verte aux élections. Les partis se sont mis d’accord lundi pour former un front uni à gauche du paysage politique néerlandais éclaté.

Timmermans est membre du Parti travailliste et ancien ministre des Affaires étrangères. Il dit qu’il veut être le prochain Premier ministre néerlandais et vise à unir la nation de plus en plus polarisée.

« Je pense qu’il est temps pour nous aux Pays-Bas de nous rapprocher à nouveau au lieu de nous séparer. La fragmentation de la politique doit être combattue », a-t-il déclaré. « Nous avons d’énormes défis – la crise climatique, la nature n’est pas en bon état. Mais aussi une guerre aux frontières de l’Europe. »

Il veut également éradiquer les inégalités dans la société néerlandaise.

« Nous ne pouvons résoudre tout cela que si nous travaillons côte à côte et si nous sommes moins divisés que nous ne l’avons été ces dernières années », a-t-il déclaré.

Aucun autre candidat à la tête du bloc de centre-gauche ne s’est encore présenté.

Des élections anticipées ont été convoquées plus tôt ce mois-ci lorsque le Premier ministre néerlandais le plus ancien, Mark Rutte, et sa coalition de quatre partis ont démissionné après avoir échoué à conclure un accord sur la manière de freiner la migration.

Rutte, qui a dirigé quatre gouvernements de coalition, a annoncé après sa démission qu’il quitterait la politique après l’installation d’une nouvelle coalition à la suite des élections du 22 novembre. Les négociations pour négocier une nouvelle coalition pourraient prendre des mois.