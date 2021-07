Le chef du CIO, Thomas Bach, fait une erreur et qualifie les japonais de « chinois »

Le président du CIO, Thomas Bach, est apparu en public mardi pour la première fois depuis son arrivée à Tokyo la semaine dernière et avec le report de la pandémie Jeux olympiques ouverture en seulement 10 jours.

Bach a passé ses trois premiers jours en isolement dans l’hôtel cinq étoiles du Comité international olympique dans le centre de Tokyo, et ses déplacements à Tokyo sont limités, comme presque tout le monde qui participe aux Jeux olympiques pour les 14 premiers jours.

Son premier arrêt était le siège du comité d’organisation pour prononcer un discours d’encouragement avec les matchs assiégés qui devaient se dérouler sans fans dans presque tous les sites.

Les organisateurs et le CIO ont décidé la semaine dernière d’interdire aux fans de presque tous les sites éloignés, une décision intervenue après que le gouvernement japonais a institué l’état d’urgence à Tokyo forcé par l’augmentation des cas de coronavirus. L’état d’urgence est entré en vigueur lundi et dure jusqu’au 22 août.

L’état d’urgence sera en vigueur pendant toute la durée des Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet et se termineront le 8 août. Son principal impact est de pousser les bars et les restaurants à fermer plus tôt et à cesser de vendre de l’alcool, une mesure visant à réduire circulation descendante sur les trains bondés.

Vous avez réussi à faire de Tokyo la ville la mieux préparée pour les Jeux Olympiques », a déclaré Bach dans son discours d’ouverture au président du comité d’organisation Seiko Hashimoto et au PDG Toshiro Muto. C’est encore plus remarquable dans les circonstances difficiles auxquelles nous devons tous faire face.

Bach a également souligné l’urgence de se préparer avec des échéances imminentes.

Maintenant, il reste 10 jours avant la cérémonie d’ouverture », a déclaré Bach. Cela signifie également qu’il reste encore beaucoup de travail à faire.

Bach a trébuché sur ses paroles en s’adressant à ses hôtes japonais, se référant au peuple chinois plutôt qu’au peuple japonais pendant qu’il parlait.

Notre objectif commun est des jeux sûrs et sécurisés pour tout le monde ; pour les athlètes, pour toutes les délégations, et surtout aussi pour le peuple chinois – le peuple japonais », a déclaré Bach, reprenant rapidement son erreur.

Les commentaires de Bach dans le briefing ont été interprétés de l’anglais au japonais, mais le lapsus n’a pas été inclus dans les interprétations. Pourtant, les médias japonais l’ont rapidement signalé et il y a eu des réactions négatives sur les réseaux sociaux.

Bach a terminé son discours par une phrase japonaise : Gambari mashou », qui se traduit par Faisons de notre mieux.

La visite de Bach mardi a coïncidé avec l’ouverture officielle du village olympique sur la baie de Tokyo. Les organisateurs n’ont pas offert de décompte immédiat du nombre d’athlètes présents.

Bach doit visiter la ville japonaise d’Hiroshima vendredi dans le but de lier les Jeux olympiques aux efforts de la ville pour promouvoir la paix dans le monde. Le vice-président du CIO, John Coates, s’est rendu à Nagasaki le même jour.

Le journal japonais Kyodo a rapporté qu’un groupe à Hiroshima s’opposait à la visite de Bach.

Un petit groupe de manifestants s’est rassemblé samedi devant l’hôtel de Bach portant des pancartes disant qu’il n’était pas le bienvenu à Tokyo.

Les organisateurs ont été critiqués pour avoir fait avancer les Jeux olympiques pendant la pandémie au milieu de sondages qui montrent, selon la formulation de la question, que 50 à 80% s’opposent à la tenue des Jeux olympiques.

Le CIO tire près de 75 % de ses revenus de la vente de droits de diffusion, et les estimations suggèrent qu’une annulation aurait pu mettre en danger 3 à 4 milliards de dollars de revenus. Le Japon a officiellement dépensé 15,4 milliards de dollars pour les Jeux olympiques, et les audits gouvernementaux indiquent que c’est bien plus. Tout sauf 6,7 milliards de dollars est de l’argent public.

Les Jeux olympiques impliqueront 11 000 athlètes entrant au Japon ainsi que des dizaines de milliers d’autres, y compris des officiels, des juges, des médias et des diffuseurs.

Mardi également, la police de Tokyo a déclaré qu’un groupe de quatre hommes américains et britanniques travaillant pour une compagnie d’électricité sous contrat pour les Jeux olympiques avait été arrêté pour consommation de cocaïne.

Aggreko Events Services Japan a confirmé avoir employé les suspects et s’est excusé pour les problèmes. La télévision publique NHK a rapporté que les quatre suspects sont entrés au Japon entre février et mai et séjournaient à Tokyo.

