Le chef du CIO discute des chances de lever les interdictions russes

Le CIO doit tenir son sommet annuel plus tard cette semaine

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a de nouveau déclaré que les sanctions imposées par son organisation contre la Russie et la Biélorussie devaient rester en place. Il a toutefois ajouté que les discussions sur le retour potentiel des athlètes des deux pays aux compétitions internationales doivent être un processus continu.

Le CIO a émis une réprimande contre les actions du gouvernement russe en Ukraine peu de temps après le lancement de l’opération militaire de Moscou fin février – une décision qui a vu de nombreuses fédérations sportives s’aligner en imposant des interdictions générales aux athlètes russes et biélorusses.

Jusqu’à présent, Bach a résisté aux appels de certains milieux pour assouplir les restrictions, affirmant que “les sanctions” comme retirer à la Russie le droit d’organiser des tournois majeurs visent la hiérarchie du pays, tandis que les recommandations d’interdiction des athlètes servent en partie à les protéger de l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leur patrie.

Bach a discuté de la situation actuelle à la suite d’une réunion du conseil d’administration du CIO mercredi – qui précède un sommet du CIO vendredi.

“J’ai reçu le plein soutien du conseil d’administration du CIO pour les déclarations que j’ai faites à plusieurs reprises. Les sanctions contre les gouvernements russe et biélorusse doivent rester fermement“, a déclaré Bach.

Lire la suite Le président du CIO dénonce la politisation du sport (VIDEO)

Il a ajouté que les sanctions sont en place en raison de la prétendue violation par la Russie de la “Trêve olympique” et a déclaré qu’ils restent en place pour garantir que la Russie ne puisse pas accueillir d’événements mondialement reconnus ou afficher ses symboles nationaux en dehors du territoire russe.

Bach a ajouté que le CIO reste en «solidarité continue » avec l’Ukraine, et espère une solide présence ukrainienne aux JO de Paris en 2024.

“Nous avons ensuite eu un débat qui a duré plusieurs heures sur les athlètes, et l’impact de cette guerre sur les athlètes.

“En particulier, en ce qui concerne la participation des athlètes avec des passeports russes et biélorusses aux compétitions sportives internationales,” il a continué.

“Là, je ne me lasserai jamais de répéter et de préciser encore une fois que la question de la participation des sportifs est très différente de la question des sanctions pour leur gouvernement.

“La question de la participation des athlètes n’a jamais fait partie et ne pouvait faire partie des sanctions. Parce que la position du mouvement olympique était, et reste, que les athlètes ne pouvaient être punis pour des actes de leur gouvernement tant qu’ils n’y contribuent pas ou ne le soutiennent pas.”

Lire la suite Une «minorité radicale» tente d’empêcher le retour de la Russie, selon un responsable olympique

Bach a suggéré que lui et le CIO avaient eu les mains forcées par l’action militaire de la Russie, et que refuser le droit d’un athlète de concourir sur la scène internationale était un dernier recours absolu – tout en indiquant qu’il avait cosigné une récente déclaration du président français Emmanuel Macron dans lequel il déclare que le sport doit rester libre de toute influence politique.

“Pour protéger l’intégrité des compétitions, nous avons dû faire ce que nous n’avons jamais fait et que nous n’avons jamais voulu faire, c’est-à-dire interdire aux athlètes de concourir uniquement en raison de leur passeport.,” il expliqua.

“Nous avons clairement indiqué que nous devons explorer les moyens de surmonter ce dilemme et revenir aux mérites sportifs et non à l’ingérence politique.

Et tandis que Bach semble signaler que le dialogue peut être ouvert pour un retour russe au sport, il n’y a pas encore de feuille de route pour y arriver.

Mais une chose, a-t-il dit, serait la première considération de tout athlète russe souhaitant revenir sur la scène internationale : il ne doit montrer aucun soutien visible au conflit.

Ceci, ainsi que d’autres sujets, seront discutés plus en détail lors du 11e Sommet olympique ce vendredi à Lausanne, en Suisse.