Le chef du CIO demande le maintien des sanctions anti-russes

Thomas Bach dit que les sanctions sportives contre la Russie ne doivent pas être assouplies tant que le conflit ukrainien se poursuit

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), déclare que «les sanctions contre la Russie et la Biélorussie doivent être maintenues», alors que divers organismes sportifs mondiaux continuent d’imposer des restrictions en raison du conflit en Ukraine.

Les remarques de Bach ont été prononcées au forum de la Fédération internationale (FI) à Lausanne, en Suisse, par le vice-président du CIO, Ng Ser Miang, qui est intervenu pour lire le discours de Bach à la suite de son récent diagnostic de Covid-19.

Cependant, Bach a également averti que le sport ne doit pas être utilisé comme un outil politique dans les affaires internationales et a précédemment déclaré que le sport olympique exige la participation de tous les athlètes, quels que soient les différends dans lesquels leurs gouvernements sont impliqués.

“La sanction contre les gouvernements russe et biélorusse doit et restera fermement en place», a déclaré Miang en prononçant le discours de Bach.

“La recommandation selon laquelle vous, les Fédérations Internationales (FI), ne reconnaissez pas les compétitions sportives en Russie et en Biélorussie, et qu’aucun symbole national de ces pays n’est affiché lors d’événements sportifs, doit être maintenue.

“Car [we must] sanctionner ceux qui sont responsables du déclenchement de la guerre, les gouvernements russe et biélorusse.”

De nombreuses fédérations sportives à travers le monde ont adopté les conseils du CIO émis plus tôt cette année, peu de temps après le lancement de l’opération militaire russe, et ont imposé des sanctions sévères au sport russe, ainsi qu’au sport biélorusse.

Cela a incité Saint-Pétersbourg à se voir retirer les droits d’hébergement de la finale de la Ligue des champions 2022, tandis que l’équipe nationale russe a été effectivement exclue de la qualification pour la Coupe du monde de football au Qatar.

Des sanctions similaires ont été imposées à d’autres sports tels que le sport automobile, l’athlétisme et le tennis.

Les commentaires de Bach, cependant, contrastent avec ceux prononcés lors de l’Assemblée générale de l’Association des comités nationaux olympiques à Séoul, en Corée du Sud, le mois dernier.

“Nous ne peindrons pas tout le monde avec le même pinceau à cause des actions de leur gouvernement», avait-il déclaré à l’époque, avant d’ajouter que les sanctions recommandées initialement par le CIO devaient rester en place.

La position de Bach intervient également au milieu d’appels renouvelés pour que les athlètes et les équipes russes soient autorisés à revenir à la compétition internationale.

Mais Bach – lui-même ancien médaillé d’or olympique en escrime – a ajouté que le CIO doit rester uni pour défendre ses valeurs.

“Vous savez tous, de première main, à quel point il est difficile de concilier ce cercle avec les mesures de protection que nous avons dû prendre“, a-t-il prévenu.

“C’est pourquoi nous devons continuer à explorer les moyens de surmonter notre dilemme avec ces mesures de protection pour les athlètes. Nous ne pourrons le faire de manière crédible que si nous, le Mouvement olympique, restons nous-mêmes unis.”