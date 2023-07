Le chef du CFPB établit un programme de réglementation sur les frais indésirables, la dette médicale et l’IA

Rohit Chopra, directeur du Consumer Financial Protection Bureau, témoigne lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines le 26 avril 2022.

Rohit Chopra a des plans ambitieux pour que le Bureau de protection financière des consommateurs s’attaque aux menaces de l’intelligence artificielle, aux rapports sur les dettes médicales, aux frais de carte de crédit exorbitants et à d’autres surtaxes dites indésirables.

Mais ce programme est menacé par un argument juridique visant la structure de financement de l’agence, qu’une cour d’appel fédérale a jugée inconstitutionnelle l’année dernière. Lorsque le CFPB a été créé il y a 12 ans en réponse à la crise financière mondiale, le Congrès a choisi de le financer par des transferts du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale plutôt que par des crédits.

Les législateurs républicains ont rejeté le concept de l’agence pendant des années. Parmi ses critiques les plus sévères figure le représentant Andy Barr, R-Ky., Qui a qualifié le CFPB « d’agence la plus incontrôlée et la moins responsable de tout le gouvernement fédéral ». Il a accusé Chopra d’avoir agi « unilatéralement et arbitrairement » sans surveillance appropriée.

La Cour suprême doit entendre l’appel de la décision du tribunal inférieur début octobre.

L' »avalanche de litiges » potentielle et l’incertitude correspondante injectée sur le marché sont les principales préoccupations de Chopra, qui a été nommé directeur du CFPB en octobre 2021..

« Ce n’est pas la première fois que le CFPB subit ces attaques », a déclaré Chopra à CNBC dans une interview cette semaine. « Et il a émergé pour continuer à faire son travail important pour le public. »

Dans cet esprit, Chopra a exposé certains des principaux objectifs politiques du CFPB dans les mois à venir :