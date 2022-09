NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un responsable militaire a tenté de sensibiliser à une menace croissante pour la sécurité en Syrie à un moment où le pays a connu une activité accrue des belligérants.

Le chef du CENTCOM, le général Erik Kurilla, s’est rendu vendredi au camp d’al-Hol en Syrie et a déclaré que l’Etat islamique cherchait à exploiter les conditions dans le camp comme moyen d’attirer de nouvelles recrues à sa cause.

« La mission des FDS visant à éliminer l’EIIS du camp se poursuit : il s’agit d’une opération critique de grande envergure qui rendra le camp plus sûr pour tous les résidents », a déclaré Kurilla après sa visite. “Nous avons déjà vu des membres de l’Etat islamique tenir des femmes et des filles enchaînées à l’intérieur du camp, torturer les résidents du camp et chercher à répandre leur idéologie infâme.”

“La plupart des résidents cherchent à échapper à l’Etat islamique, mais l’Etat islamique considère le camp comme un public captif pour son message et ses efforts de recrutement”, a-t-il poursuivi. “Il est donc urgent que nous rapatriions les résidents dans leur pays d’origine et que nous les réhabilitions si nécessaire.”

Le camp d’al-Hol est le plus grand camp de réfugiés de Syrie, les enfants constituant plus de la moitié de la population du camp, selon le Washington Post. Des estimations récentes indiquent qu’environ 55 000 habitants vivent actuellement dans le camp.

Mais les conditions dans le camp restent sombres : le temps torride et le manque d’eau courante entraînent une mauvaise qualité de vie qui peut faire de l’EIIL une alternative attrayante, a averti Kurilla.

“Avec environ 80 naissances dans le camp chaque mois, cet endroit est littéralement un vivier pour la prochaine génération de l’Etat islamique”, a-t-il dit, ajoutant qu’environ 70% de la population du camp avait moins de 12 ans.

La Syrie a récemment connu un regain d’intérêt de la part de nations rivales : l’Iran a discuté de la possibilité de former une société pétrolière et gazière conjointe avec le gouvernement syrien tout en augmentant l’activité des Gardiens de la révolution iraniens dans le pays.

L’Iran a opéré avec un certain nombre de groupes mandataires, les utilisant pour frapper des bases militaires américaines, mais causant peu de dégâts – jusqu’à présent.

Kurilla a souligné qu’il ne croyait pas qu’il existe une solution militaire pour faire face à la menace posée par le camp : Au lieu de cela, il a fait pression pour que le camp soit évacué et que les résidents retournent dans leur pays d’origine, dont au moins la moitié d’Irak.

« Si l’Irak rapatriait, réhabilitait et réintégrait ses citoyens, le problème deviendrait immédiatement beaucoup plus gérable », a-t-il dit, ajoutant que la plupart des habitants à qui il s’est adressé « rejettent l’EI » et veulent « contribuer à la société ».

Kurilla a insisté sur la nécessité d’une coopération entre les États-Unis et les Forces démocratiques syriennes (SDF) pour renforcer la sécurité du camp ainsi que les conditions humanitaires.