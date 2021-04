La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, a déclaré qu’une augmentation des vaccinations contre Covid-19 n’était pas à elle seule la réponse – même si la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, appelle le gouvernement fédéral à lui envoyer plus de vaccins.

Le meilleur pari de l’État, a déclaré Walensky, « est de vraiment fermer les choses ».

Walensky a appelé le Michigan « à retourner là où nous en étions au printemps dernier, l’été dernier et à fermer les choses, aplatir la courbe, réduire les contacts les uns avec les autres » et à intensifier les efforts de test et de recherche des contacts. Les cas au Michigan ont considérablement augmenté ces dernières semaines, atteignant en moyenne 7 359 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière et se rapprochant de ses sommets pandémiques autour de Thanksgiving, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les décès sont également à la hausse.

« Ce que nous devons vraiment faire dans ces situations, c’est arrêter les choses », a déclaré Walensky.