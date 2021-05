Le chef du CDC défend le mandat de masque allégé; nouvelle orientation des écoles bientôt

La chef des Centers for Disease Control and Prevention a défendu dimanche le dernier assouplissement des mandats de masques et a déclaré que son agence travaillait sur de nouvelles orientations pour l’année scolaire qui débutera dans trois mois dans certains districts.

Le Dr Rochelle Walensky, dans une série d’entretiens avec des émissions de nouvelles du dimanche matin, a déclaré que «l’évolution de la science» avait motivé la décision de mettre à jour les directives du gouvernement pour permettre aux personnes pleinement vaccinées contre le COVID-19 de se débarrasser de leurs masques dans la plupart des circonstances. Walensky a nié que la décision était politiquement motivée alors que les Américains se lassent de porter des masques.

«À l’heure actuelle, les données, la science nous montrent qu’il est sécuritaire pour les personnes vaccinées de retirer leurs masques», a-t-elle déclaré sur «Meet the Press» de NBC News. « En tant que directeur du CDC, j’ai promis au peuple américain de vous transmettre cette science telle que nous la connaissons. »

Walensky a été interrogé sur « Fox News dimanche«si des changements sont à venir dans les lignes directrices pour les écoles, où les masques et la distanciation sociale restent des piliers politiques.

«Notre orientation scolaire pour terminer cette année scolaire ne changera pas et nous travaillerons sur l’orientation scolaire pour l’automne», a-t-elle déclaré. « Nous devons mettre à jour nos conseils scolaires, nos conseils en matière de garde d’enfants, nos conseils de camp, nos conseils de voyage. Nous avons beaucoup de travail à faire. »

Walensky a déclaré qu’il était « prématuré » de déclarer la victoire sur la pandémie.

« Nous devons rester humbles. Nous avons eu beaucoup trop de courbes », a-t-elle déclaré. « J’ai un optimisme prudent, mais ma vigilance n’a pas changé. »

Également dans l’actualité:

►Malgré les nouvelles directives de masquage du CDC, les masques seront toujours nécessaires lors des achats chez certains des principaux détaillants du pays. Au moins pour l’instant.

►Universal Orlando et Disney World ont tous deux annoncé que les invités ne seront plus tenus de porter des masques à l’extérieur.

►Des agents de santé britanniques, aidés par l’armée, ont distribué des tests de coronavirus en porte-à-porte samedi dans deux villes du nord de l’Angleterre, cherchant à contenir une variante à propagation rapide qui menace les plans de levée de toutes les restrictions de verrouillage le mois prochain.

► L’Université de Yale demande à ses professeurs et à son personnel de se faire vacciner contre le coronavirus avant le trimestre d’automne, ce qui prolonge une exigence déjà imposée aux étudiants.

► Un juge fédéral a rejeté une poursuite civile intentée par une salle de sport contre une ville du Mississippi, affirmant que la ville avait violé les droits des propriétaires d’entreprise lorsqu’elle a forcé des entreprises non essentielles à fermer pour aider à atténuer la propagation du COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré près de 33 millions de cas confirmés de coronavirus et 585000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 162 millions de cas et près de 3,4 millions de décès.

Plus de 344 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 270 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 121 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Les détaillants ont commencé à annoncer des changements aux politiques relatives aux masques faciaux pour les clients entièrement vaccinés un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié de nouvelles directives de masquage. Voici les magasins qui déposent des masques.

Les nouvelles règles relatives aux masques font confiance aux Américains pour être honnêtes. Les experts disent qu’ils mentiront.

L’annonce du CDC jeudi selon laquelle les personnes entièrement vaccinées n’ont en grande partie plus besoin de porter un masque a laissé de nombreux Américains se demander: s’il n’y a pas de mesures d’application, les gens ne mentiront-ils pas simplement sur leur statut vaccinal? Les responsables de la santé publique ont admis que le système d’honneur jouera un rôle important dans les nouvelles règles.

On parle depuis longtemps d’un modèle d’application de «passeport vaccinal» aux États-Unis, où le statut vaccinal accorde ou limite la capacité d’une personne à voyager ou à entrer dans certains espaces. Mais un tel programme est principalement une théorie actuellement, et plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles ne demanderaient pas aux clients de prouver leur statut vaccinal s’ils achetaient démasqués.

Et si les entreprises et les politiciens disent qu’ils font confiance aux Américains pour être honnêtes, les experts en comportement humain n’en sont pas si sûrs. En savoir plus ici.

Des « passeports de vaccins » arrivent, disent les experts

Pas de chemise, pas de chaussures, pas de vaccin – pas de service. C’est ce que craignent les futurs détracteurs des «passeports vaccinaux», car les Américains vaccinés contre le COVID-19 peuvent vivre en toute sécurité une vie plus normale, y compris maintenant passer du temps dans la plupart des environnements intérieurs sans masque. L’idée qu’un «passeport» pourrait séparer les vaccinés des non-vaccinés a fait craindre un avenir dystopique où les décisions de santé d’une personne limiteraient les lieux où elle pourrait voyager, où elle pourrait faire ses courses, à quels événements elle pourrait assister et si on lui demanderait porter un masque.

Mais de nombreux experts en santé publique sont exaspérés par la controverse, étant donné que les Américains sont censés fournir depuis longtemps une preuve de vaccination dans certaines circonstances.

«Ce n’est pas une nouvelle idée que vous documenteriez si vous avez été vacciné ou non et que vous partageriez cette information à certains moments», a déclaré Rebecca Fielding-Miller, professeur à la Herbert Wertheim School of Public Health de l’Université de Californie, San Diego. « C’est quelque chose que nous faisons déjà. » En savoir plus ici.

