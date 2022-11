Le chef du CDC Afrique demande plus de tests COVID-19 alors que les cas augmentent

KAMPALA, Ouganda (AP) – Le chef du plus grand institut de santé publique d’Afrique exhorte les autorités de tout le continent à intensifier les tests COVID-19 dans un contexte d’augmentation inquiétante de nouveaux cas dans certains pays.

Le continent de 1,3 milliard d’habitants a connu une augmentation de 37% des nouveaux cas au cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Au cours des quatre dernières semaines, il y a eu une augmentation de 11% des nouveaux cas, a-t-il déclaré.

“COVID est toujours très présent avec nous et, en fait, lorsque nous examinons les chiffres, nous voyons qu’il y a certains États membres qui entrent en fait dans une nouvelle vague et nous surveillons cela de près”, a-t-il déclaré. “Lorsque nous aurons une analyse claire, la semaine prochaine, nous pourrons vous dire si les nouvelles vagues tiennent ou si celles-ci ont été rapidement maîtrisées.”

Il n’a pas mentionné quels pays sont confrontés à une nouvelle vague d’infections, mais l’Afrique du Sud en fait partie. L’économie la plus avancée d’Afrique a été la plus touchée par le COVID-19, à l’origine de la majeure partie des cas confirmés et des décès.

Le COVID-19 a infecté 12,1 millions de personnes dans les 54 pays africains, représentant 2% des cas dans le monde, et au moins 256 000 sont décédés, selon les chiffres du CDC Afrique.

Les taux de vaccination en Afrique continuent d’être faibles, en grande partie à cause de la pénurie de stocks et aussi en partie à cause de l’hésitation de certains. Seulement 25 % des Africains sont complètement vaccinés et moins de 3 % ont reçu des doses de rappel.

Au milieu de “ce phénomène, nous constatons une augmentation des chiffres”, a déclaré Ogwell, les autorités sanitaires nationales devraient se concentrer sur le test de plus de personnes pour le COVID-19.

“Quand nous voyons les chiffres augmenter et les tests relativement bas, cela indique que nous devons être prudents en public”, a-t-il déclaré. « Et nous devons également nous faire vacciner pour éviter une maladie grave et même la mort lorsque l’on est exposé au COVID. Nous savons ce que nous devons faire.

Rodney Muhumuza, Associated Press