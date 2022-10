Le chef du CDC Afrique allègue des mauvais traitements à l’aéroport allemand

BERLIN (AP) – Le directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies a allégué qu’il avait été “maltraité” à son arrivée à l’aéroport allemand de Francfort samedi et avait décidé de retourner en Afrique.

Ahmed Ogwell, qui était en route pour assister à l’ouverture du Sommet mondial de la santé dimanche à Berlin, a déclaré dans un tweet que sa participation à l’événement était mise en doute après une rencontre avec “des agents d’immigration qui s’imaginent que je veux rester illégalement”.

« Je suis plus heureux et plus en sécurité chez moi en Afrique. Ils vous invitent puis vous maltraitent », a écrit Ogwell. “Il est temps pour moi de rester à l’écart des territoires non amis. … Très irrité. J’ai fini!”

Dans une mise à jour plus tard dans la journée, il a déclaré: “J’ai décidé de retourner sur mon beau continent.”

Cependant, le président du Sommet mondial de la santé, Axel Fries, a déclaré qu’Ogwell était arrivé à l’hôtel de la conférence et “peut donc pleinement contribuer” au sommet.

Ogwell n’a pas donné de détails sur ses mauvais traitements présumés. La police fédérale allemande, chargée du contrôle des passeports dans les aéroports du pays, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un e-mail au CDC Afrique est également resté sans réponse.

Les tweets d’Ogwell ont généré une enquête et des excuses sur le compte Twitter de l’aéroport de Francfort.

« En tant qu’aéroport international, nous accueillons tous les passagers et ne tolérons aucune forme de discrimination ou de racisme. Nous aimerions avoir plus d’informations sur cet incident », a-t-il déclaré.

Les tweets d’Ogwell ont été aimés et retweetés par des milliers d’utilisateurs de Twitter, parmi lesquels le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros a répondu directement à Ogwell qu ‘”il est absolument essentiel que tous les participants au Sommet mondial de la santé d’Afrique et de tous les autres pays soient traités avec respect”.

The Associated Press