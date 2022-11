Le chef du CDC africain appelle à une intensification des tests COVID-19 dans un contexte d’augmentation inquiétante des cas

Le chef du plus grand institut de santé publique d’Afrique exhorte les autorités de tout le continent à intensifier les tests de dépistage du COVID-19 dans un contexte d’augmentation inquiétante de nouveaux cas dans certains pays.

Le continent de 1,3 milliard d’habitants a connu une augmentation de 37% des nouveaux cas au cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi Ahmed Ogwell, directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Au cours des quatre dernières semaines, il y a eu une augmentation de 11% des nouveaux cas, a-t-il déclaré.

“COVID est toujours très présent avec nous et, en fait, lorsque nous examinons les chiffres, nous voyons qu’il y a certains États membres qui entrent en fait dans une nouvelle vague et nous surveillons cela de près”, a-t-il déclaré. “Lorsque nous aurons une analyse claire, la semaine prochaine, nous pourrons vous dire si les nouvelles vagues tiennent ou si celles-ci ont été rapidement maîtrisées.”

Il n’a pas mentionné quels pays sont confrontés à une nouvelle vague d’infections, mais l’Afrique du Sud en fait partie. L’économie la plus avancée d’Afrique a été la plus touchée par le COVID-19, à l’origine de la majeure partie des cas confirmés et des décès.

Le COVID-19 a infecté 12,1 millions de personnes dans les 54 pays africains, représentant 2% des cas dans le monde, et au moins 256 000 sont décédés, selon les chiffres du CDC Afrique.

Les taux de vaccination en Afrique continuent d’être faibles, en grande partie à cause de la pénurie de stocks et aussi en partie à cause de l’hésitation de certains. Seulement 25 % des Africains sont complètement vaccinés et moins de 3 % ont reçu des doses de rappel.

Au milieu de “ce phénomène, nous constatons une augmentation des chiffres”, a déclaré Ogwell, les autorités sanitaires nationales devraient se concentrer sur le test de plus de personnes pour le COVID-19.

“Quand nous voyons les chiffres augmenter et les tests relativement faibles, cela indique que nous devons être prudents en public”, a-t-il déclaré. “Et nous devons également nous faire vacciner pour éviter une maladie grave et même la mort lorsque l’on est exposé au COVID. Nous savons ce que nous devons faire.”