Le chef du CCDH dit qu’il n’arrêtera pas d’exposer les problèmes de Twitter après le procès de Musk

Imran Ahmed refuse de se laisser intimider par Elon Musk. Et il insiste pour que les chercheurs de son centre à but non lucratif Center for Countering Digital Hate n’aient pas peur non plus.

Plus tôt cette semaine, la société anciennement connue sous le nom de Twitter a déposé une plainte devant un tribunal fédéral contre le CCDH, après que l’organisation a publié en juin recherche que Musk n’aimait pas. Le groupe a constaté une augmentation des discours de haine sur Twitter depuis que Musk a acheté la société l’année dernière, et a déclaré que X, comme on l’appelle maintenant, ne prend pas de mesures contre les abonnés payants qui publient des contenus racistes, homophobes, conspirateurs et autres contenus incendiaires.

Dans une interview avec CNBC, Ahmed a déclaré que le CCDH n’avait pas l’intention de suspendre ses recherches sur la propagation de contenus haineux et d’autres problèmes émergents qu’il trouve sur la plate-forme de médias sociaux. Au lieu de cela, Ahmed a dit aux membres du personnel lors d’une réunion après avoir entendu parler du procès qu’ils devraient « redoubler d’efforts » pour sonder X.

« Je n’ai jamais, jamais, jamais quitté un combat », a déclaré Ahmed.

Ahmed, 44 ans, vit à Washington, DC, bien qu’il ait étudié au Royaume-Uni à l’Université de Cambridge. Il a fondé le CCDH en 2018 après la décès de Jo Cox, collègue du Parti travailliste britannique et députée, par un suprémiste blanc qui était aurait « un solitaire obsédé par les nazis. »

Les avocats représentant X ont allégué dans le procès de cette semaine que le CCDH avait obtenu de manière inappropriée l’accès à l’outil d’analyse des médias sociaux Brandwatch et avait également extrait illégalement des données de Twitter en utilisant d’autres méthodes. Les avocats ont affirmé que le CCDH avait utilisé « des méthodologies défectueuses pour avancer des récits incorrects et trompeurs » qui ont chassé les annonceurs de X, nuisant à son activité.

X demande un procès devant jury, des dommages-intérêts non spécifiés et souhaite empêcher le CCDH et l’un de ses collaborateurs ou employés d’accéder aux données fournies par X à Brandwatch.

Ahmed a refusé de commenter les détails de l’affaire, bien qu’il ait noté que X ne l’avait pas encore signifié physiquement ni au CCDH avec une action en justice.

Il est habitué aux critiques.

Avant les défis de X, Méta et TikTok a contesté la méthodologie de recherche du CCDH après que le groupe a publié des rapports alléguant que ces plates-formes ont favorisé désinformation et contenu qui pourraient nuire à la santé mentale des adolescents.