Le chef du Bloc Québécois a obtenu une autorisation de sécurité, confirme le parti

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a reçu l’habilitation de sécurité nécessaire pour examiner des dossiers classifiés en matière de sécurité nationale, a déclaré son parti à Radio-Canada.

Cela fait du conservateur Pierre Poilievre le seul chef de parti à la Chambre des communes qui ne dispose pas de l’autorisation nécessaire pour examiner des documents top-secrets, y compris des renseignements que le premier ministre a déclaré avoir vus indiquant que des parlementaires conservateurs sont impliqués ou vulnérables à une ingérence étrangère.

Blanchet a entamé le processus en juin, peu de temps après que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP) ait publié un document fortement caviardé alléguant, basé sur des rapports de renseignement, que certains parlementaires auraient aidé des États étrangers à s’ingérer dans la politique canadienne.

L’autorisation top-secrète permet à Blanchet de lire la version non expurgée de ce rapport et de participer aux futurs briefings.

« Tout ce que je veux, c’est m’assurer avant les élections qu’aucun député de mon caucus n’aurait été impliqué de quelque manière que ce soit dans une puissance étrangère », avait-il déclaré en juin.

La chef du Parti vert Elizabeth May et le chef du NPD Jagmeet Singh ont reçu leur habilitation de sécurité très secrète l’année dernière.

Poilievre s’est opposé à cette autorisation, affirmant qu’il serait soumis aux lois sur le secret et qu’il ne pourrait pas s’exprimer ouvertement ni défier le gouvernement.

Son refus a déclenché un débat enflammé dans la politique canadienne après que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré sous serment la semaine dernière qu’il avait eu connaissance de renseignements sur des parlementaires et des membres du parti conservateurs impliqués ou vulnérables à l’ingérence étrangère.

« J’ai les noms d’un certain nombre de parlementaires, d’anciens parlementaires et/ou de candidats du Parti conservateur du Canada qui sont engagés, ou qui courent un risque élevé de l’être, ou pour lesquels il existe des renseignements clairs sur l’ingérence étrangère », a-t-il déclaré à l’enquête. ingérence étrangère dans les élections.

Trudeau suggère que Poilievre pourrait avoir quelque chose à cacher

Mercredi, lors de la période des questions, Trudeau a laissé entendre que son principal rival politique cachait quelque chose.

« Les Canadiens devraient être alarmés par le choix du chef conservateur d’ignorer les risques pour son propre parti et pour notre pays », a déclaré Trudeau. « S’il n’a rien à cacher, de quoi a-t-il peur ? Pourquoi n’obtient-il pas ses autorisations de sécurité ? »

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a qualifié la décision du chef conservateur de troublante.

« Il me paraît ridicule que quelqu’un qui prétend vouloir devenir premier ministre de ce pays ne veuille pas être informé des menaces graves et continues qui pèsent sur les Canadiens », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a insisté sur le fait qu’il n’avait pas besoin d’une habilitation de sécurité. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

La chef du Parti Vert Elizabeth May a encouragé Poilievre à suivre le processus, qui comprend des entrevues intenses et des vérifications rigoureuses de ses antécédents, affirmant que « la seule façon pour les Canadiens de savoir que l’opposition officielle n’a pas été compromise par l’ingérence étrangère est que son chef cherche et obtenir une habilitation de sécurité très secrète.

Après le témoignage de Trudeau, Poilievre a accusé le premier ministre de mentir et de faire de la démagogie.

Dans une déclaration, le chef conservateur a laissé entendre qu’il existe d’autres moyens permettant au gouvernement de partager des renseignements avec lui sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une habilitation de sécurité.

La Loi sur le SCRS permet au gouvernement d’offrir « des informations à tout Canadien sur des risques spécifiques d’ingérence étrangère sans les obliger au secret ni contrôler ce qu’ils disent », a écrit Poilievre.

Au printemps dernier, la Chambre des communes a fait adopter, avec un large soutien, le projet de loi du gouvernement visant à contrer l’ingérence étrangère, officiellement connu sous le nom de projet de loi C-70.

La loi permet désormais au SCRS de divulguer des informations sensibles au-delà du gouvernement fédéral.

« Ces nouveaux pouvoirs permettent au SCRS de partager des informations plus fréquemment, dans le but de renforcer la résilience globale de la société face aux menaces », a déclaré le porte-parole du SCRS, John Townsend.

Mais le SCRS a déclaré qu’il y avait des limites.

« Il est important de noter que ces changements incluent des limites strictes à la divulgation de renseignements personnels sur les citoyens canadiens, les résidents permanents ou toute personne physique au Canada, ainsi que les noms d’entités ou de sociétés canadiennes, sans autorisations supplémentaires », a déclaré Townsend.

« Le SCRS accueille favorablement toute occasion d’informer les élus de l’environnement des menaces, quelle que soit la classification appropriée. »