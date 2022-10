Le chef du Bloc condamne la monarchie «raciste» et «humiliante» tout en appelant le Canada à rompre ses liens avec Charles

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a prononcé mardi un discours provocateur dénonçant la monarchie comme une institution «raciste», «archaïque», «presque archéologique» et «humiliante» qui devrait être mise au rebut.

Les commentaires sont venus lors du débat sur le parti mouvementqui demande au gouvernement fédéral de rompre les liens avec ce que le Bloc appelle la « monarchie britannique ».

La motion est purement symbolique parce qu’en vertu de la Constitution du Canada, il faudrait plus qu’un vote comme celui-ci pour couper les ponts avec la Couronne.

Un tel changement constitutionnel nécessiterait le consentement unanime de toutes les provinces et des deux chambres du Parlement – ​​une perspective peu probable, étant donné la réticence du premier ministre Justin Trudeau et de la plupart des premiers ministres à s’engager dans des pourparlers constitutionnels.

Les détracteurs du Bloc ont dénoncé la motion comme un coup politique dénué de sens et une distraction des vrais problèmes auxquels le pays est confronté, comme le manque de logements abordables, le coût de la vie élevé, les changements climatiques et un système de santé soumis à de fortes pressions.

Ils se sont également demandé si un parti séparatiste devrait avoir son mot à dire pour décider qui dirige symboliquement le pays.

Blanchet a déclaré que le Parlement du Canada peut relever les défis du jour tout en s’engageant dans une introspection sur le genre de pays que le Canada devrait être.

Blanchet a déclaré que le souverain du Canada, Charles III, est un “étranger qui ne sait rien du Canada” et aurait du mal à passer le test de citoyenneté du pays.

Charles a effectué 18 visites officielles au Canada depuis 1970, plus que dans tout autre royaume du Commonwealth. Il parle aussi souvent de son amour du Canada et de son affection pour son peuple.

Blanchet a dit que Charles est issu d’une famille qui « nous a écrasés au Québec avec des boulets de canon et des mousquets », se référant à la victoire britannique en la bataille des plaines d’Abraham en 1759 et la plus grande guerre de Sept Ans, qui a conduit la France à céder la majeure partie de son territoire nord-américain à la Grande-Bretagne.

“On nous dit que nous sommes un pays démocratique laïc mais ils protègent un roi qui est à la tête d’une église”, a déclaré Blanchet, faisant référence au rôle de Charles en tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre. Charles n’a aucun rôle de leadership officiel dans l’homologue canadien de l’église, l’Église anglicane du Canada.

“C’est archaïque. C’est une chose du passé – c’est presque archéologique. C’est humiliant. C’est complètement illogique d’avoir cette monarchie. Nous devons sortir de cette monarchie parce que c’est important de le faire”, a déclaré Blanchet.

Parlant des députés libéraux et conservateurs, Blanchet dit que certains d’entre eux condamnent Les aventures de Tintin dessins animés, qui ont été critiqués pour leurs stéréotypes raciaux et leurs tropes coloniaux, mais “se lèvent et défendent une monarchie britannique raciste”.

Le député libéral Rob Oliphant, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, a déclaré que ce n’était pas le moment de débattre du rôle de la monarchie.

Avec une économie dans un état fragile, des logements de plus en plus inabordables et une crise climatique imminente, Oliphant a déclaré que le gouvernement ne voulait pas s’enliser dans des pourparlers constitutionnels qui divisent.

Il a également offert une défense du système de gouvernement du Canada, affirmant que la Couronne est « le fondement de notre démocratie constitutionnelle », une forme de gouvernement qui a bien servi le Canada au cours des 150 dernières années.

La reine Elizabeth a aidé à inaugurer l’ère moderne au Canada, en signant la Loi constitutionnelle de 1982 et la Charte canadienne des droits et libertés, a déclaré Oliphant, “assurant la stabilité de notre pays et garantissant les droits de ses citoyens”.

« Nous avons un système de gouvernement auquel les Canadiens font confiance. C’est un système pour lequel on s’est battu et qui a coûté le sang de nombreux hommes et femmes. Nous continuerons à défendre cette démocratie », a déclaré Oliphant.

Oliphant a déclaré que la motion du Bloc, qui ne compte que quelques lignes, n’offre aucune alternative.

Le député libéral Adam van Koeverden a déclaré que l’abandon de la Couronne entraînerait le “chaos” et une “refonte fondamentale de toutes nos institutions et de leurs relations les unes avec les autres. Ce n’est pas une tâche simple”.

Le Bloc cherche juste à attirer l’attention: député conservateur

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a déclaré que le Bloc a lancé cette motion maintenant parce qu’il veut soutenir son parti frère, le Parti québécois. Les trois députés du PQ ont protesté en prêtant serment à Charles après les récentes élections provinciales.

Paul-Hus a dit que, comme les députés péquistes, le Bloc essaie simplement d’attirer l’attention des médias.

“Ils disent:” Soyons le sujet de conversation de la ville. Passons aux nouvelles. Ça va faire les gros titres et nous allons nous amuser beaucoup “, a déclaré Paul-Hus.

Plutôt que de s’attaquer à des problèmes plus urgents, a déclaré Paul-Hus, le Bloc veut raviver les vieux débats constitutionnels pour montrer qu’ils sont toujours pertinents après des décennies sur les bancs de l’opposition.

“Est-ce que quelqu’un croit encore au Bloc? Il cherche juste une raison d’exister”, a-t-il dit.

« Que proposent-ils en retour ? Nous prêtons allégeance au président du Canada ? Ils appellent déjà cela un Parlement étranger.”

Le député libéral Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, a déclaré qu’au cours de ses 12 années en tant que député, il n’avait jamais entendu un électeur lui poser des questions sur la monarchie.

“Personne ne parle de ça”

Il a dit que c’est du gaspillage pour le Bloc d’utiliser l’une de ses trois journées d’opposition cette année — une journée aux Communes où un parti d’opposition établit l’ordre du jour — pour discuter de ce sujet.

« Pour Dieu, le Bloc comprend sûrement que peu importe la région d’où vous venez, personne ne parle de cette question. Sauf le Bloc », a déclaré Lamoureux.

“Pourquoi le parti qui veut voir le Canada s’effondrer veut-il parler de cette question? Je ne spéculerai pas. Mais cette motion montre à quel point le Bloc est vraiment hors de propos. Ils sont juste malicieux.”

Le roi Charles III serre la main du premier ministre Justin Trudeau alors qu’il reçoit les premiers ministres du royaume dans la salle 1844 du palais de Buckingham à Londres, le samedi 17 septembre 2022. Une motion du Bloc présentée mardi demande au Canada de couper les liens avec la Couronne. (Stéfan Rousseau/Pool via AP Photo)

Les députés néo-démocrates sont plus divisés que les autres partis fédéralistes sur la question de l’avenir de la Couronne.

La députée néo-démocrate Nikki Ashton a déclaré que la monarchie est “un symbole de la colonisation, un symbole d’esclavage, d’oppression et de répression et un symbole de conflit”.

“C’est un anachronisme qu’il faut éliminer”, a-t-elle déclaré.

Son collègue, le député néo-démocrate Alistair MacGregor, a déclaré qu’il adoptait une approche plus “laissez-faire”, préférant débattre d’autres réformes démocratiques comme la promulgation de la représentation proportionnelle au Canada.

Quoi qu’il en soit, MacGregor a déclaré que la Couronne offre de la stabilité. “Je crois que le règne continu de la monarchie assure la cohérence législative. Les gouvernements vont et viennent, mais la Couronne reste.”

Les députés voteront sur la motion du Bloc mercredi.