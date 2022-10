Le chef du Bloc appelle les députés à rompre les liens avec la monarchie “raciste”

À la suite d’une motion déposée à la Chambre des communes pour rompre les liens entre le Canada et la monarchie, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a qualifié mardi l’institution d'”incroyablement raciste” et d'”esclavagiste”.

“C’est archaïque. C’est une chose du passé. C’est presque archéologique. C’est humiliant”, a déclaré Blanchet dans un discours aux députés, les appelant à prendre les mesures nécessaires pour en finir avec la monarchie.

Cependant, il serait “très difficile” de couper ces connexions au Canada, a déclaré Allan Hutchinson, théoricien du droit et professeur de droit à l’Université York, à CTVNews.ca en septembre.

Hutchinson a expliqué que la rupture des liens nécessiterait un “amendement par consentement unanime” de la Constitution, impliquant l’accord de la Chambre des communes, du Sénat et des 10 provinces.

D’autres députés ont critiqué la motion de Blanchet comme portant atteinte à des priorités plus urgentes, telles que l’inflation, le changement climatique, la pandémie et les soins de santé, et ont remis en question le moment choisi par le Bloc pour débattre de la monarchie.

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a qualifié la motion de “partie de la longue tradition de spin politique du Bloc” et a accusé le parti de jockey pour les gros titres.

“Le Bloc cherche juste une raison d’exister”, a-t-il dit. “Ils cherchent un prétexte pour justifier leur existence même dans cette chambre, qu’ils appellent un Parlement étranger.”

Le député libéral Kevin Lamoureux a quant à lui déclaré que les Canadiens se concentraient davantage sur d’autres questions.

“Il y a tellement de choses qui préoccupent les Canadiens, que ce soit nos aînés, notre système de santé ou le fait d’avoir un emploi”, a-t-il déclaré. “Et le parti séparatiste ici à la Chambre des communes veut se concentrer sur le changement constitutionnel. Le député croit-il vraiment, compte tenu des priorités sur lesquelles je viens de mettre l’accent, que c’est vraiment le moment d’ouvrir la Constitution ?”

“Nous sommes capables de parler de plus d’une chose à la fois”, a répliqué Blanchet.

Le chef du Bloc a également déclaré que les membres de son parti ont été «forcés» de prêter allégeance à un empire «conquérant», rendant leurs serments à la Couronne «insignifiants». Il a dit que les députés du Bloc sont sincères dans leurs serments aux Québécois, pas à la monarchie.