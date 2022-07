Le chef du BJP Suvendu Adhikari fait l’éloge de Mehuli Ghosh après avoir décroché l’or à la Coupe du monde de tir

Le leader du Bharatiya Janata Party (BJP), Suvendu Adhikari, a félicité la tireuse Mehuli Ghosh pour sa performance médaillée d’or lors de l’étape en cours de la Coupe du monde de tir ISSF Carabine / Pistolet / Fusil de chasse à Changwon, en Corée.

Mercredi, Mehuli Ghosh et Shahu Tushar Mane ont remporté la deuxième médaille d’or indienne de l’épreuve alors que le duo est sorti victorieux de la finale par équipe mixte de 10 m avec carabine à air comprimé.

Adhikari s’est rendu sur Twitter pour féliciter le tireur.

“Toutes nos félicitations à l’as Bengali Shooter Mehuli Ghosh pour avoir remporté la médaille d’or à la Coupe du monde de tir 2022. Vous avez rendu l’Inde fière. Mehuli a remporté la médaille d’or par équipe mixte à 10 m avec la carabine à air comprimé avec son coéquipier Tushar Mane. Bonne chance à tous les deux pour leurs projets futurs », a-t-il écrit mercredi.

Dans un match disputé à parts égales, Mehuli et Tushar ont battu les Hongrois Eszter Meszaros et Istvan Pen 17-13. Les tireurs d’Israël et de la République tchèque ont respectivement terminé troisième et quatrième. Tushar a remporté sa première médaille d’or senior pour l’Inde, tandis que Mehuli a remporté sa deuxième médaille d’or jaune, après avoir remporté sa première aux Jeux d’Asie du Sud 2019 à Katmandou.

L’équipe indienne de Palak et Shiva Narwal a remporté le bronze dans l’épreuve mixte pistolet à air comprimé 10 m après avoir remporté le barrage pour la troisième place.

Palak et Shiva ont remporté l’épreuve mixte Air Pistol 16-0 contre Irina Loktionova et Valeriy Rakhimzhan du Kazakhstan. C’était sa première médaille d’or chez les seniors. En 2016, il a remporté l’or à la Coupe du monde junior à Gabala, en Azerbaïdjan.

Babuta a gagné par une marge déséquilibrée de 17-9 sur le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo, Lucas Kozeniesky, des États-Unis. Le natif du Pendjab, âgé de 23 ans, qui représente l’Inde depuis 2016, avait précédemment dominé le match de classement avec 261,1 points pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or. Avec deux médailles d’or et une médaille de bronze, l’Inde s’est maintenant hissée à la deuxième place derrière leader la Serbie, avec deux médailles d’or et une médaille de bronze.

