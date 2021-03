S’inspirant de l’Australie, l’Inde devrait promulguer une loi pour obliger les géants de la technologie tels que Facebook et Google à payer les éditeurs locaux de contenu d’actualités, a demandé mercredi le dirigeant du BJP Sushil Kumar Modi à Rajya Sabha. Abordant la question à travers une mention de Zero Hour, l’ancien vice-ministre en chef du Bihar a déclaré: «Le gouvernement doit obliger Google, Facebook et YouTube à payer les chaînes de presse et d’information pour le contenu d’actualités qu’ils utilisent librement.»

Le gouvernement indien devrait s’inspirer du parlement australien qui a adopté la première loi au monde le mois dernier pour garantir que les entreprises des médias d’information soient équitablement rémunérées pour le contenu qu’elles génèrent, a-t-il déclaré. «J’exhorte le gouvernement indien à ce que, de la manière dont il a notifié les directives relatives aux intermédiaires et le code d’éthique des médias numériques pour réglementer les réseaux sociaux et les plateformes OTT, il devrait promulguer une loi sur le modèle du code australien afin que nous puissions obliger Google à partager ses revenus avec les médias traditionnels », a-t-il ajouté.

1/1. हमारे देश का प्रिंट मीडिया / न्यूज TV चैनल समाचार संकलन करने से लेकर तथ्यपरक सच्चाई के लिए एक बड़े संस्थागत स्वरूप में विविध विधा के कर्मियों के साथ अरबों रुपये खर्च कर हमें समाचार प्रदान करता है। इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत विज्ञापन है।— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) 17 mars 2021

L’Inde, a déclaré Modi, devrait prendre l’initiative de faire en sorte que Google et Facebook paient aux éditeurs une part équitable de leurs revenus provenant du contenu d’actualités produit localement sur Internet. Le président et vice-président de Rajya Sabha, M. Venkaiah Naidu, a fait remarquer que la suggestion «mérite d’être examinée». Modi a déclaré que la presse écrite et les médias de diffusion traditionnels, dont le contenu est disponible gratuitement sur les plates-formes gérées par les géants de la technologie, traversent leur pire phase de l’histoire récente alors que les publicités se sont déplacées vers les plates-formes technologiques.

LIRE AUSSI: Le braquage des grandes nouvelles de Google et Facebook doit cesser pour que le journalisme survive

«Ils sont en crise financière profonde. Auparavant, c’était à cause de la pandémie et maintenant c’est à cause des géants de la technologie comme YouTube, Facebook et Google », a-t-il déclaré. Les médias d’information traditionnels, a déclaré Modi, font de lourds investissements en employant des présentateurs, des journalistes et des reporters qui recueillent des informations, les vérifient et diffusent des informations crédibles.

Mais la publicité, qui est leur principale source de revenus, s’est éloignée d’eux ces dernières années avec l’avènement de géants de la technologie comme Google, Facebook et YouTube, a-t-il déclaré. «Les revenus publicitaires vont à ces géants de la technologie (et) à cause de ces médias imprimés, les chaînes d’information traversent une crise financière», a déclaré Modi.

LIRE AUSSI: Le Parlement australien adopte un projet de loi sur les médias qui oblige Google et Facebook à se tourner vers les organes d’information pour leur contenu

«Je recommanderais [that] nous devrions suivre un pays comme l’Australie qui a pris les devants en promulguant une loi – le code de négociation des médias d’information – par laquelle ils ont obligé Google à partager les revenus publicitaires avec les médias d’information », a-t-il déclaré. Google a menacé d’interrompre les informations de son portail mais s’est finalement rendu, a déclaré le chef du BJP.

« L’Australie a établi une priorité et maintenant la France et d’autres pays européens adoptent des lois pour le partage des revenus publicitaires », a déclaré Modi.