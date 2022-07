Le chef du BJP, Subramanian Swamy, poursuivra Akshay Kumar pour fausse représentation du problème de Ram Setu dans son prochain film

L’acteur de Bollywood Akshay Kumar a atterri dans des eaux chaudes pour son prochain film Ram Setu. Le chef du BJP, Subramanian Swamy, a déclaré qu’il poursuivrait l’acteur et les réalisateurs du film pour “falsification de la représentation du problème de Ram Setu” dans leur film. Le politicien a également déclaré qu’il demanderait une compensation aux fabricants.

“La demande d’indemnisation a été finalisée par mon associé Satya Sabharwal Adv. Je poursuis Akshay Kumar, acteur et Karma Media pour les dommages causés par la falsification de la représentation du problème de Ram Setu dans leur film en vue de sa sortie”, a tweeté Swamy. “Si l’acteur Akshay Kumar est un citoyen étranger, nous pouvons demander qu’il soit arrêté et expulsé de son pays d’adoption”, a-t-il déclaré dans un tweet de suivi.

Le gouvernement UPA, en 2007, avait proposé un projet Sethusamudram. Dans le cadre de ce projet, un canal en eau profonde de 83 km de long devait être creusé par un vaste dragage et l’enlèvement des bancs de calcaire, pour relier Mannar au détroit de Palk. Swamy s’est opposé à cette décision devant le tribunal et le gouvernement a eu recours à un autre plan pour relier Mannar au détroit de Palk.

En février de cette année, la Cour suprême a accepté d’entendre un plaidoyer du député du BJP Subramanian Swamy demandant au Centre de déclarer Ram Setu monument du patrimoine national. Ram Setu, également connu sous le nom de pont d’Adam, est une chaîne de hauts-fonds calcaires entre l’île de Pamban ou l’île de Rameswaram, au large de la côte sud-est du Tamil Nadu, et l’île de Mannar, au large de la côte nord-ouest du Sri Lanka.

En parlant du film, Ram Setu est un drame d’action-aventure qui raconte une histoire enracinée dans le patrimoine culturel et historique indien. Il met en vedette Akshay, Jacqueline Fernandez, Nushrratt Bharuccha et Pankaj Tripathi dans des rôles clés. Les réalisateurs ont terminé le tournage de leur prochain film en janvier de cette année et l’affiche du film a été abandonnée il y a quelques mois. Sa sortie en salles est prévue le 24 octobre.