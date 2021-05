Alors que l’Inde continue de lutter contre la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, qui a fait des milliers de morts depuis le mois dernier, un dirigeant du BJP de Meerut dans l’Uttar Pradesh a été vu souffler une conque « Shankh » et scandant « Jai Shree Ram » pendant qu’il jouait. un Hawan et répandre la fumée dans un quartier en affirmant que cela arrêtera la propagation du virus. Dans une vidéo virale, le chef du BJP Gopal Sharma peut être vu marchant dans les régions de Nayi Basti et Shivpuram de Meerut avec d’autres personnes à côté d’un chariot à vélo qui a un bûcher brûlant avec d’énormes nuages ​​de fumée qui s’en échappent. En arrière-plan, le «Hanuman Chalisa» peut être entendu jouer sur un haut-parleur. Sharma abaisse son masque pour faire sauter la conque alors que ses partenaires crient «Jai Shree Ram».

Sharma a dit Fois maintenant, «Nous avons mélangé du matériel ‘hawan’ avec des gâteaux de bouse de vache et du ghee de vache desi, des tiges de manguier, du camphre, etc. pour arrêter la propagation de la couronne, la purification de l’environnement, augmenter le niveau d’oxygène dans l’atmosphère et tuer le dangereux virus de l’atmosphère. «

Ce n’est pas la première fois qu’un politicien prétend connaître la solution exacte pour tuer le virus mortel. Il y a quelques jours, le député BJP de Bhopal Pragya Thakur a affirmé que l’urine des vaches pouvait aider n’importe qui à éviter l’infection par le covid-19.

Lire aussi: L’urine de vache tue le coronavirus? Ces scientifiques indiens combattent les fausses nouvelles en période de pandémie

Lors d’un discours lors d’un événement, Thakur a parlé du «bénéfice» de l’urine de vache dans la prévention de l’infection par Covid-19 et a déclaré: «J’utilise régulièrement cette arche d’urine de vache. J’ai d’énormes problèmes de santé. Mais en raison de ce remède, je ne suis pas obligé de prendre des médicaments pour Covid-19. «

