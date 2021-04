Klopp a semblé mécontent lorsqu’il a été interrogé sur les plans extrêmement controversés après le match nul 1-1 de Liverpool à Leeds en Premier League lundi, lorsqu’il a mentionné sa sortie potentielle et a déclaré qu’il essaierait de le faire. « d’une manière ou d’une autre » résoudre la situation chaotique créée par la nouvelle ligue.

Maintenant, Rummenigge, qui cherche à remplacer l’entraîneur sortant du Bayern Hansi Flick à la fin de la saison, a alimenté les rumeurs selon lesquelles la saga pourrait conduire Klopp à prendre le relais du club dominant de Bundesliga dans son pays natal.

«Nous n’avons pas choisi l’entraîneur Pourtant, « a déclaré Rummenigge au Corriere della Sera, s’exprimant quelques jours après que Flick ait exaspéré le Bayern en annonçant son départ dans une interview après la victoire de son équipe à Wolfsburg.

«La solution est de réduire les coûts … il est temps de jouer un jeu moins arrogant.» Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, donne son alternative à la Super League 👇 pic.twitter.com/i77HwUzf1V – Objectif (@goal) 20 avril 2021

On a demandé au PDG du Bayern Karl-Heinz Rummenigge s’ils pouvaient essayer de nommer Jurgen Klopp 👀🗣 « Nous n’avons pas encore choisi l’entraîneur; d’abord nous gagnons le championnat et ensuite nous décidons quoi faire. » Bien sûr, il [Klopp] s’est fortement prononcé contre sa société. » [Corriere della Sera] pic.twitter.com/H61TAQTspX – Objectif (@goal) 20 avril 2021

«D’abord, nous gagnons le championnat et ensuite nous décidons quoi faire. Bien sûr, [Klopp] s’est fortement prononcé contre sa société.

Klopp a dit qu’il avait « entendu la situation que je démissionnerais » et a admis qu’il se sentait « responsable » pour Liverpool et leur relation avec leurs fans, qui s’est considérablement aggravée au milieu des accusations de trahison et de cupidité contre les propriétaires de Fenway Sports Group à propos des projets, y compris des manifestations à l’extérieur d’Anfield à la suite de l’annonce.

«Si je suis un problème, je vais – si je ne le suis pas, je restez », a-t-il ajouté. « C’est une période très difficile, j’en suis sûr – mais je vais essayer de régler les choses d’une manière ou d’une autre. «

« Si Klopp partait, les fans de Liverpool auraient ces propriétaires dehors dans une semaine. Ils démoliraient ce stade. Ces propriétaires ne sauront pas ce qui les a frappés si Klopp part. Cet homme est l’homme le plus puissant du Liverpool Football Club. »@ Carra23 sur Jurgen Klopp & the ESL pic.twitter.com/wXSw4Md2EW – Football Quotidien (@footballdaily) 19 avril 2021

La légende allemande Rummenigge a confirmé que le Bayern ne faisait pas partie des 12 clubs impliqués dans les plans de la Super League.

«Je ne pense pas que la Super League résoudra les problèmes financiers des clubs européens qui ont surgi à la suite de la pandémie de coronavirus», dit-il, appelant les dirigeants à jouer un « Jeu moins arrogant ».

«Tous les clubs européens devraient travailler de manière solidaire pour garantir que la structure des coûts, en particulier les salaires des joueurs et les honoraires des agents, soit alignée sur les revenus, afin de rendre l’ensemble du football européen plus rationnel.

« Le Bayern salue les réformes de la Ligue des champions car nous pensons qu’elles sont la bonne étape à franchir pour le développement du football européen. »

Se sentir malade. Pure trahison envers un homme qui nous a donné absolument tout. Sortez ces serpents. – Ben Webb (@BenWebbLFC) 19 avril 2021

(🟢) NOUVEAU: le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, a convoqué une réunion d’urgence des capitaines de Premier League pour discuter d’une réponse à la Super League. [@MikeKeegan_DM]Nous manquons de mots pour décrire notre amour pour cet homme. ❤️ pic.twitter.com/Ix5tVbTkp3 – La conférence Anfield (@TheAnfieldTalk) 20 avril 2021

Klopp est maintenant la plus courte chance pour tout manager de Premier League de quitter son club ensuite – et Jamie Carragher, fidèle de Liverpool devenu expert, a averti qu’il y aurait indignation si l’homme qui a apporté au club son premier titre de champion pendant 30 ans venait brusquement. partir.

« Si Liverpool perd son entraîneur à cause de cela dans les 12 prochains mois, alors les propriétaires seront chassés de ce club dans une semaine », Carragher a averti lors de l’analyse du tirage au sort avec Leeds sur Sky Sports.

«Je peux vous en assurer. [The owners] ont utilisé tout ce que Liverpool a fait dans leur histoire, même avant [legendary manager] Bill Shankly, pour remplir leurs propres poches.

« Le plus gros, c’est que tout le monde est contre ce soir. Cela me fait plus mal parce que cette propriété a acheté Liverpool sur le dos d’autres propriétaires américains qui dirigeaient mal le club et les fans les ont fait sortir.

« [They] a obtenu le club pour un vol. Il est maintenant six ou sept fois plus gros. Ils ont fait leur argent et ils ont gagné à la loterie avec Liverpool. «

L’ancien défenseur Carragher a souligné que Klopp avait « a rendu sa position très claire » en 2019, lorsque l’ancien patron de Dortmund a déclaré: «La Ligue des champions, c’est la Super League, dans laquelle on ne finit pas toujours par jouer contre les mêmes équipes.

« Pourquoi devrions-nous créer un système où Liverpool affrontera le Real Madrid pendant 10 années consécutives? Qui veut voir cela chaque année? »