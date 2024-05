Le chef-d’œuvre perdu du Caravage dévoilé au musée du Prado après une découverte remarquable

Un tableau du maître italien Le Caravage, autrefois considéré à tort comme étant celui d’un artiste inconnu et presque vendu aux enchères, sera dévoilé lundi au musée du Prado dans la capitale espagnole. Intitulée « Ecce Homo », la toile sombre représente un Jésus ensanglanté portant une couronne d’épines juste avant sa crucifixion. Il s’agit de l’une des 60 œuvres connues de l’artiste de la Renaissance. Une maison de vente aux enchères madrilène devait vendre le tableau en avril 2021 au prix d’ouverture de 1 500 euros (1 627 dollars), l’attribuant par erreur à un artiste appartenant au cercle du peintre espagnol du XVIIe siècle José de Ribera. Embarquez pour un voyage à travers l’histoire captivante d’erreurs d’identité et de découvertes remarquables alors que le célèbre chef-d’œuvre du Caravage, « Ecce Homo », occupe le devant de la scène au musée du Prado à Madrid. (Photo de JUSTIN TALLIS / AFP)

Mais quelques heures seulement avant qu’elle ne soit mise aux enchères, le ministère de la Culture a bloqué l’opération, soupçonnant qu’il s’agissait en réalité du Caravage, dont les œuvres valent des millions. L’action du ministère est intervenue après que le musée du Prado ait tiré la sonnette d’alarme, affirmant qu’il disposait de « suffisamment de preuves documentaires et stylistiques » pour suggérer que l’œuvre était en fait de Michel-Ange Merisi da Caravaggio.

Débloquez un accès exclusif aux dernières nouvelles sur les élections générales en Inde, uniquement sur l’application HT. Télécharger maintenant! Télécharger maintenant!

Le musée a annoncé plus tôt ce mois-ci que les meilleurs experts avaient déterminé que le tableau était « sans aucun doute un chef-d’œuvre du Caravage », le qualifiant de « l’une des plus grandes découvertes de l’histoire de l’art ». Le tableau a été restauré et sera exposé au public pour la première fois depuis qu’il a été confirmé comme étant un Caravage lors d’une conférence de presse au musée du Prado lundi. Y participeront les experts qui ont travaillé à son identification et à sa restauration.

Les médias espagnols ont rapporté que le nouveau propriétaire est un ressortissant britannique résidant en Espagne et qui a payé 36 millions d’euros (39 056 000 dollars) pour le tableau, qui pourrait rester exposé au public après son exposition au Prado pendant plusieurs mois. Le tableau « ne finira pas chez son acheteur » qui souhaite qu’il rejoigne « des collections publiques, pour le moment, en prêt », a déclaré Jorge Coll, directeur de la galerie d’art londonienne Colnaghi qui a géré la vente, au journal espagnol. journal le plus vendu El Pais.

« Je n’avais aucun doute »

Peinte vers 1605-1609, cette toile sombre et atmosphérique aurait fait partie de la collection privée du roi d’Espagne Philippe IV, avant d’être exposée dans les appartements de son fils Charles II. L’une des expertes ayant participé à son authentification, la professeure d’histoire de l’art Maria Cristina Terzaghi de l’université italienne Roma Tre, a déclaré à l’AFP dans une interview en 2021 que lorsqu’elle avait vu une photo du tableau envoyée par WhatsApp par des amis marchands d’art, elle « J’ai immédiatement réalisé que cela pouvait être très important ».

Elle s’est envolée pour Madrid pour voir la toile et « n’avait aucun doute… il était clair qu’il s’agissait d’une œuvre du Caravage ». Pour elle, les preuves étaient nombreuses : de « la tête du Christ » à l’éclat de son torse, la couleur de son manteau et « le caractère tridimensionnel des trois personnages, qui se décalent dans une transition presque cinématographique ». . Le Caravage, qui a eu une vie violente et chaotique, a été le pionnier de la technique de peinture baroque connue sous le nom de clair-obscur, dans laquelle la lumière et l’ombre sont fortement contrastées.

Les historiens de l’art utilisent diverses méthodes pour déterminer la légitimité d’une œuvre d’art, notamment l’examen médico-légal de la toile et de la peinture pour déterminer son âge, la technologie et les styles de l’époque à laquelle elle a été créée, ainsi que les techniques de l’artiste ou de ses étudiants.