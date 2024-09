Le chef-d’œuvre de Vincent Van Gogh vise à établir un record de 50 millions de dollars sur le marché de l’art asiatique | Tendance

Un tableau de Vincent van Gogh illustrant la transition de l’artiste du réalisme sombre à l’impressionnisme coloré pourrait devenir l’œuvre d’art occidentale la plus chère jamais vendue en Asie si elle atteint l’estimation la plus élevée de 50 millions de dollars lors d’une vente aux enchères à Hong Kong jeudi. Des visiteurs admirent les œuvres exposées de Vincent van Gogh lors de l’inauguration officielle du nouveau siège social de Christie’s Asie-Pacifique au Henderson Centre de Hong Kong, le 20 septembre 2024. (Photo de Peter PARKS / AFP) / LIMITÉ À UN USAGE ÉDITORIAL – MENTION OBLIGATOIRE DE L’ARTISTE LORS DE LA PUBLICATION – POUR ILLUSTRER L’ÉVÉNEMENT COMME SPÉCIFIÉ DANS LA LÉGENDE (AFP)

« Les canots amarrés » seront la pièce maîtresse d’une vente inaugurale en soirée organisée pour célébrer l’ouverture du nouveau siège de la maison de ventes Christie’s en Asie-Pacifique.

Selon Christie’s, il pourrait être vendu aux enchères entre 230 et 380 millions de dollars de Hong Kong (30 à 50 millions de dollars américains).

À ce jour, le tableau occidental le plus cher vendu dans la région est « Warrior » de Jean-Michel Basquiat, a indiqué la maison de ventes.

La valeur de la vente a été fixée par Christie’s à 323,6 millions de dollars de Hong Kong (environ 41,9 millions de dollars américains à l’époque) à Hong Kong en 2021.

Propriété de la famille royale italienne des Bourbons des Deux-Siciles, le tableau de Van Gogh est « le tableau le plus important de l'artiste jamais proposé en Asie », a déclaré Christie's dans son introduction.

« ‘Les canots amarres’ marque une étape essentielle dans sa carrière », a-t-il déclaré à l’AFP.

Le tableau est l’une des 40 œuvres que Van Gogh a développées autour de la pittoresque ville française d’Asnières, un centre de navigation à la périphérie de Paris, au cours de l’été 1887.

Avec ces toiles, « il abandonne définitivement les tons sombres et terreux de ses tableaux réalistes d’autrefois. Il adopte désormais une palette vibrante et un pinceau expressif et libre », a expliqué Christie’s à l’AFP.

Dans une lettre à sa sœur Willemien en octobre 1887, l’artiste écrit : « Quand j’ai peint un paysage à Asnières cet été, j’ai vu plus de couleurs… que jamais auparavant. »

La princesse Camilla de la maison de Bourbon des Deux-Siciles l’a qualifié de tableau « d’une histoire incroyable à un moment très particulier de la carrière de l’artiste », selon le South China Morning Post de Hong Kong.

Elle a déclaré avoir choisi la ville chinoise pour la vente afin d’exploiter la « base solide et en expansion de collectionneurs du marché asiatique, de plus en plus intéressés par l’art occidental ».

Né aux Pays-Bas en 1853, Vincent van Gogh est l’une des figures les plus célèbres et les plus influentes de l’art occidental. Il a créé environ 2 100 œuvres, dont environ 860 peintures à l’huile, au cours d’une carrière qui n’a duré qu’une décennie avant sa mort en 1890.

La vente aux enchères très médiatisée de Christie’s, jeudi, présentera également 45 autres chefs-d’œuvre des XXe et XXIe siècles, allant du peintre impressionniste français Claude Monet à l’artiste de rue basé en Angleterre Banksy.