Un chef-d’œuvre de Sandro Botticelli a été vendu pour un record de 92,2 millions de dollars (75,9 millions d’euros) chez Sotheby’s à New York.

Le portrait du XVe siècle a dépassé son estimation de 80 millions de dollars et a atteint le prix le plus élevé jamais atteint pour un vieux maître à la maison de vente aux enchères.

« En très bon état, cette peinture d’un Jeune homme tenant une cocarde incarne les plus grandes réalisations de Sandro Botticelli en tant que portraitiste », a déclaré Sotheby’s.

C’est l’une des plus grandes œuvres de la Renaissance à arriver sur le marché et a été achetée pour la dernière fois aux enchères en 1982 chez Christie’s à Londres.

« Une image de sa qualité et de cet impact, cette beauté, n’a pas vraiment été sur le marché depuis de nombreuses années », a déclaré Christopher Apostle, chef du département Sotheby’s des peintures anciennes.

Les autres chefs-d’œuvre de Botticelli comprennent « Primavera » et « La naissance de Vénus ».

Le prix obtenu fait du portrait l’un des plus précieux de toutes les époques jamais vendus, et aussi le deuxième tableau ancien le plus précieux jamais vendu aux enchères.