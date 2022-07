Le chef d’Instagram dit que le passage à la vidéo continuera, mais que les photos ne disparaissent pas

Instagram va de l’avant avec des changements majeurs dans l’application alors qu’elle évolue vers plus de contenu vidéo et aider les créateurs construire leur audience. Parmi les changements apportés à l’application, la société de partage de photos appartenant à Meta expérimente une expérience vidéo et photo en plein écran que certaines personnes voient déjà dans leurs flux, a déclaré le PDG Adam Mosseri dans un vidéo partagée sur Twitter Mardi matin, répondant aux inquiétudes concernant les changements apportés à la plateforme.

Cette décision fait partie des efforts d’Instagram pour rester au courant de la façon dont les gens interagissent avec le contenu et le partagent. Plus de vidéos sont partagées sur l’application, et Instagram va se pencher sur ce changement tout en continuant à prendre en charge le contenu photo. Les gens commenceront également à voir plus de contenu recommandé pour aider les créateurs à atteindre de nouveaux publics et à développer leur audience, a déclaré Mosseri.

“Nous allons rester dans un endroit où nous essayons de mettre le contenu de vos amis en haut du flux et au premier plan des histoires chaque fois que possible”, a déclaré Mosseri dans sa vidéo. “Mais nous allons aussi devoir évoluer parce que le monde change rapidement, et nous allons devoir changer avec lui.”

👋🏼 Il se passe beaucoup de choses sur Instagram en ce moment. Je voulais aborder quelques points sur lesquels nous travaillons pour faire d’Instagram une meilleure expérience. N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez 👇🏼 pic.twitter.com/x1If5qrCyS – Adam Mosseri (@mosseri) 26 juillet 2022

La publication de Mosseri intervient un jour après que les influenceurs des médias sociaux Kylie Jenner et Kim Kardashian ont dit à Instagram de “Arrêtez d’essayer d’être TikTok.”

Instagram a refusé de fournir d’autres commentaires concernant la publication de Mosseri. On ne sait pas quand les changements seront déployés pour tous les utilisateurs d’Instagram.