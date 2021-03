HOUSTON – Darren W. Woods fait rarement la une des journaux même s’il est le PDG d’Exxon Mobil, la société pétrolière que certaines personnes considèrent comme un grand méchant environnemental et que d’autres considèrent comme un moteur vital de l’économie américaine. Rares sont ceux qui ont pris au sérieux, ou même remarqué, qu’il commençait à faire des promesses de réponse au changement climatique, ce qui est à tout le moins une rupture rhétorique avec ses prédécesseurs, sinon une rupture de fond. «Ce que la société exige, et à juste titre, c’est une énergie abordable et fiable qui n’a pas les émissions associées aux systèmes énergétiques d’aujourd’hui», a-t-il déclaré mardi. «Nous travaillons sur cette évolution.» Bien que cela puisse sembler une déclaration prudente, M. Woods, un ingénieur électricien à la voix douce de Wichita, au Kan., Change clairement le ton de l’entreprise, qu’il a reprise il y a plus de quatre ans. Le fanfaron texan employé par ses prédécesseurs, dont l’un a ouvertement rejeté les préoccupations concernant le changement climatique, est devenu quelque chose de vaguement philosophique.

Dans une interview destinée à lever le rideau d’une présentation annuelle que les dirigeants offriront mercredi aux analystes financiers et aux investisseurs, M. Woods, 56 ans, a fait preuve de poésie sur l’histoire de la technologie et de l’industrie de l’énergie et a même suggéré qu’il y avait un terrain d’entente entre ses prévoit de réduire les émissions et les efforts du président Biden pour lutter contre le changement climatique. Il est allé jusqu’à promettre qu’Exxon essaierait de se fixer comme objectif de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce qu’il en retire de l’atmosphère, bien qu’il ait dit qu’il était encore difficile de dire quand cela pourrait se produire. «Nous soutenons cette ambition et notre objectif est d’aider la société à l’atteindre», a déclaré M. Woods. «Franchement, la reconnaissance du défi continue de croître. C’est une conversation évolutive que je trouve très utile pour réfléchir à ce qui doit se passer. »

Sous la pression d’investisseurs activistes, Exxon a déclaré cette semaine qu’il ajoutait à son conseil d’administration deux nouveaux administrateurs sans aucun lien avec les combustibles fossiles. La société a récemment déclaré qu’elle créerait une nouvelle entreprise qui capturerait le dioxyde de carbone des usines industrielles et l’enfouirait profondément dans le sol. Il a également investi récemment dans Global Thermostat, une entreprise qui vise à aspirer le dioxyde de carbone de l’air. Bien sûr, de nombreuses personnes sont profondément sceptiques quant aux projets et aux motivations de l’entreprise. Contrairement aux dirigeants de sociétés pétrolières européennes, M. Woods ne réduit pas les investissements dans le pétrole et le gaz au profit de dépenser de l’argent dans l’énergie éolienne et solaire. Il a évité de commenter l’engagement de BP l’année dernière de réduire ses émissions nettes à zéro d’ici 2050. «Contrairement à leurs grands concurrents pétroliers qui ont commencé à agir contre le changement climatique, Woods et Exxon Mobil continuent de vivre dans un monde de conte de fées et d’inaction pendant que la Californie brûle et que le Texas gèle», a déclaré Peter Krull, directeur général d’Earth Equity Advisors, une étude et une société d’investissement spécialisée dans la durabilité.

Après avoir passé près de trois décennies avec une entreprise traditionnellement connue pour son insularité, sa culture rigide et l’indifférence du public face au réchauffement climatique, M. Woods a laissé entendre qu’il était prêt à la diriger sur une voie différente, quoique progressivement. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 3 mars 2021 à 8 h 05 HE La pandémie perturbe l’industrie agricole australienne, exposant sa base de travail fragile.

Le système de santé sous-financé de la Roumanie craque sous la pression de la pandémie.

Les dirigeants allemands envisagent une extension de verrouillage et d’autres informations dans le monde entier. Le cours de l’action d’Exxon étant toujours inférieur à ce qu’il était il y a dix ans, de nombreux investisseurs n’en ont pas exigé moins. «Mon interaction avec les investisseurs est le reflet de ce que je dirais être les grandes tendances de la société», a déclaré M. Woods. Les quatre années de M. Woods en tant que directeur général ont été une période difficile pour l’industrie. Les prix du pétrole et du gaz ont rebondi à plusieurs reprises ces dernières années. Et l’année dernière, la demande de produits pétroliers s’est effondrée alors que la pandémie de coronavirus s’est installée. Exxon a perdu 22,4 milliards de dollars en 2020, en grande partie à cause de la dépréciation d’actifs que la société avait acquis à des prix avantageux avant que M. Woods ne prenne le relais. Mais ces dernières semaines, les prix du pétrole et du gaz se sont redressés, et Exxon et son action se portent mieux. M. Woods a déclaré que les revenus coulaient à nouveau, ce qui a permis à l’entreprise de réduire sa dette et de payer pour les projets futurs. Le dividende de la société, qu’elle avait augmenté chaque année pendant près de quatre décennies, semble désormais ne pas être coupé. Ce qu’Exxon ne fait pas, c’est dépenser une grande partie de sa fortune dans des entreprises ou des idées conçues pour réduire considérablement les émissions. Il ne dépense que 3 milliards de dollars jusqu’en 2025 pour capturer le carbone des usines industrielles – une petite faction des 16 à 19 milliards de dollars qu’il prévoit de dépenses en exploration pétrolière et projets d’immobilisations cette année. L’épidémie de coronavirus > Laissez-nous vous aider à mieux comprendre le coronavirus Le nombre de cas de coronavirus augmente-t-il dans votre région? Nos cartes vous aideront à déterminer la situation de votre état, comté ou pays. Les vaccins sont en cours de déploiement et atteindront nombre d’entre nous au printemps. Nous avons répondu à quelques questions courantes sur les vaccins. Maintenant que nous nous habituons tous à vivre dans une pandémie, vous pouvez avoir de nouvelles questions sur la façon de mener à bien votre routine en toute sécurité, comment vos enfants seront touchés, comment voyager et plus encore. Nous répondons également à ces questions. Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a rendu malade plus de 106 millions de personnes dans le monde. Plus de deux millions de personnes sont mortes. Une chronologie des événements qui ont conduit à ces chiffres peut vous aider à comprendre comment nous en sommes arrivés là.

M. Woods a déclaré qu’il chercherait davantage de changement en recherchant des technologies de pointe. Mais beaucoup d’entre eux restent à des années ou des décennies avant d’avoir un impact important sur les émissions.

«Tant que nous ne connaissons pas le chemin, ce qui sera nécessaire et quelles sont les solutions, il est difficile de savoir», a-t-il déclaré. «Ce que nous pouvons faire, c’est nous engager à comprendre cela, et une fois que nous aurons trouvé les réponses, vous nous verrez commencer à nous engager et à être réellement sur la voie du net zéro.» Alors qu’Exxon investit dans des projets d’efficacité énergétique, des biocarburants et de l’hydrogène, M. Woods a exprimé un enthousiasme particulier pour les 20 projets de captage et de stockage du carbone de son entreprise. Bien que la technologie ne soit pas encore largement déployée car elle est très coûteuse, les scientifiques de M. Woods et d’Exxon soutiennent qu’elle pourrait jouer un rôle important dans la réduction des émissions provenant de la fabrication du ciment et de l’acier et d’autres processus industriels qui ne peuvent pas facilement fonctionner avec des énergies renouvelables. «Le captage et le stockage du carbone seront nécessaires», a-t-il déclaré. Il a même suggéré qu ‘«il y a certainement le potentiel» que le programme de capture et de stockage du carbone d’Exxon puisse s’intégrer parfaitement aux politiques et aux objectifs de M. Biden. «Un soutien politique et le bon cadre réglementaire pour soutenir ces investissements sont nécessaires et vont être importants», a déclaré M. Woods. «Nous voulons nous engager avec eux dans cette conversation. Vous allez avoir besoin de permis pour les investissements. Vous allez avoir besoin de systèmes de canalisations, d’une législation, d’une réforme de la réglementation et de cadres juridiques pour stocker le CO2. » M. Biden a exprimé son soutien à la capture et à la séquestration du carbone. C’est une politique environnementale qui pourrait gagner le soutien des républicains du Congrès, bien que de nombreux démocrates libéraux ne soient pas enthousiastes car ils la considèrent comme une prolongation de l’utilisation des combustibles fossiles. De nombreux climatologues sont profondément sceptiques quant au fait que la technologie peut être déployée à l’échelle nécessaire pour réduire considérablement les émissions. Certains responsables de l’énergie partagent ce scepticisme. Charif Souki, le président exécutif de Tellurian, une société de gaz naturel liquéfié, a déclaré que la capture du carbone était l’une des nombreuses technologies potentiellement prometteuses pour lutter contre le changement climatique. Mais il a ajouté: «Il n’existe aucun moyen efficace de le faire à l’échelle nécessaire pour tenir compte de ce que nous devons faire.»