Le chef d’exploitation de Starbucks partira alors que la chaîne de café élimine son rôle dans le cadre de la “réinvention”

Starbucks a déclaré qu’il éliminerait le rôle de directeur de l’exploitation, de nombreux subordonnés directs de Culver étant gérés par Schultz. Frank Britt, directeur de la stratégie et de la transformation de l’entreprise, supervisera le reste, y compris les divisions mondiales de la chaîne d’approvisionnement et de la technologie.

Sa sortie intervient au milieu d’un remaniement plus large de la direction de Starbucks. L’ancien PDG Kevin Johnson a pris sa retraite plus tôt cette année, ce qui a conduit Howard Schultz à reprendre la tête de l’entreprise en tant que directeur général par intérim jusqu’à ce que le successeur à long terme soit nommé.

Depuis son retour, Schultz a promis que des changements audacieux sont en route. Les investisseurs entendront plus de détails sur cette stratégie lors de la journée des investisseurs de la société à Seattle le 13 septembre. L’analyste de Cowen Andrew Charles a attribué une probabilité de 50% que le nouveau PDG soit annoncé lors de la présentation aux investisseurs dans une note aux clients jeudi.

“Alors que nous parlons aux candidats externes en considération pour le poste de PDG, nous avons partagé le plan de réinvention et nos aspirations pour l’avenir”, a écrit Schultz dans sa lettre aux employés jeudi concernant le départ de Culver. “Les candidats sont extrêmement enthousiastes et positifs, et chacun est ravi de voir que nous investissons en avance sur la courbe de croissance et que nous réimaginons l’expérience des partenaires, des clients et des magasins.”

Starbucks a utilisé son rôle de directeur de l’exploitation comme terrain de formation pour les futurs directeurs généraux, et Culver était considéré comme un candidat potentiel pour le poste le plus élevé. Cependant, Schultz a déclaré en juin que la société recherchait à l’extérieur le nouveau directeur général, qui devrait être annoncé à l’automne.

Culver a été directeur de l’exploitation et président des activités nord-américaines de la société pendant un peu plus d’un an. Auparavant, il a supervisé le développement des canaux internationaux de Starbucks et les divisions mondiales du café, du thé et du cacao. Culver siège également aux conseils d’administration de Columbia Sportswear et de Kimberly-Clark.

“Compte tenu du moment où nous nous trouvons avec notre réinvention en cours, c’est la bonne décision alors que nous traçons la voie et la voie future pour Starbucks”, a écrit Culver dans une lettre aux employés jeudi.