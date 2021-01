Le chef-cinéaste Vikas Khanna a affirmé samedi avoir fait l’expérience du népotisme dans l’industrie cinématographique, quelques jours après la sortie de son premier réalisateur, The Last Color.

« Quand j’entendais @KanganaTeam parler de ce problème de critiques, de favoritisme et de népotisme, cela me faisait mal au cœur. Mais aujourd’hui, j’en fais l’expérience. Les sbires ne laisseront pas les étrangers entrer même s’ils y mettent leur cœur et leur âme. artisanat. C’est douloureux d’entendre Pay ou nous vous détruirons », a tweeté Khanna.

Dans un tweet séparé, Khanna a exhorté le public à regarder son premier film et a écrit: « Alors que de nombreux critiques demandent de l’argent ou ils me donneront 2 étoiles ou détruiront mon film ou ne me donneront pas de prix, je ne me soucie que de mes téléspectateurs et non critiques. Mon prix est VOTRE amour. Veuillez regarder #TheLastColor sur Amazon Prime. «

Manish ji. C’est ce qui me brise le cœur. Je peux endurer beaucoup parce que j’ai votre soutien. Mais pour les nouveaux arrivants, c’est très très difficile à cause de ces serviteurs. ❤️ https://t.co/Ttoly0FOGg – Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) 16 janvier 2021

Le film avec Neena Gupta aborde le tabou séculaire qui entoure les veuves à Vrindavan et Varanasi. Il traite de la façon dont un funambule de neuf ans se lie d’amitié avec une veuve et promet d’ajouter de la couleur à sa vie. Le film est adapté du livre du même nom de Khanna.